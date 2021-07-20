Названы животные, влияние которых на климат сильнее, чем у миллиона авто 20.07.2021, 12:03

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Ученые считают, что их открытие будут иметь последствия для сдерживания последствий изменения климата в будущем.

Международная группа исследователей использовала модели прогнозирования популяции, чтобы точно определить ущерб, который дикие свиньи наносят климату на пяти континентах, пишет «Новое время».

Доктор Кристофер О’Брайан из Университета Квинсленда сказал, что постоянно растущая популяция диких свиней на земном шаре может стать серьезной угрозой для климата.

«Дикие свиньи подобны тракторам, которые бороздят поля, переворачивают землю в поисках пищи», — сказал докторр О’Брайан.

«Когда почвы нарушаются из-за вспашки поля людьми или, в данном случае, из-за выкорчевывания дикими животными, углерод выбрасывается в атмосферу. Поскольку почва содержит почти в три раза больше углерода, чем атмосфера, даже небольшая доля углерода, выбрасываемого из почвы, может ускорить изменение климата», — подчеркнул ученый.

Используя существующие модели численности и местоположения диких свиней, команда смоделировала 10 000 карт потенциальной глобальной плотности диких свиней.

Затем они смоделировали площадь нарушенной почвы на основе долгосрочного исследования ущерба, нанесенного дикими свиньями, в различных климатических условиях, типах растительности и высотах, от равнинных лугов до субальпийских лесных массивов.

Затем исследователи смоделировали глобальные выбросы углерода в результате повреждения почвы дикими свиньями на основе предыдущих исследований в Северной и Южной Америке, Европе и Китае.

Модели показали, что дикие свиньи, скорее всего, в настоящее время выкорчевывают территорию площадью от 36 000 до 124 000 квадратных километров в среде, где они не являются местными.

«Это огромная территория, и это не только влияет на здоровье почвы и выбросы углерода, но также угрожает биоразнообразию и продовольственной безопасности, которые имеют решающее значение для устойчивого развития», — отметил Кристофер О’Брайан.

Один из авторов исследования, доктор Николас Паттон из Кентерберийского университета сказал, что работа будет иметь последствия для сдерживания последствий изменения климата в будущем.

«Инвазивные виды — это проблема, вызванная деятельностью человека, поэтому мы должны признать и взять на себя ответственность за их экологические последствия», — сказал Паттон.

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