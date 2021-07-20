Дело осталось за малым 4 20.07.2021, 12:39

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фото: nn.by

Дни режима сочтены.

Когда настанет тот момент, когда мы наконец-то дожмем диктатуру и выщемтм ее из нашей страны? Очевидно, что лукашистов лишь 3%, это доказывает и «Славянский базар», и 3 июля. Почти год назад, в августе 2020, когда Лукашенко с оглушительным треском проиграл выборы, он должен был уйти, делится своим с Telegram-каналом «Баста!» читатель.

Нам, белорусам, стоит понять, что в стране запущены важнейшие процессы. Сначала мы показали, как нас действительно много на маршах, потом были введены санкции, которых «они не боятся», но они действуют. Дело осталось за рабочими, которые в конце концов должны начать уважать себя. Мы, рабочий класс, можем в корне изменить ситуацию на каждом предприятии. Нарушения по технике безопасности — откажись работать! Хамство со стороны начальства — бросай рабочий инструмент. Недоплатили? Оставайся дома. Они все слишком зажрались. Пора нам начать наводить порядок в стране.

Момент для перемен давным-давно наступил. Мы боролись и продолжаем бороться каждый день. Теперь стоит отдохнуть и остаться дома. Дело осталось за малым. Я уверен, что мы, белорусы, сможем раз и навсегда изменить историю нашей страны. Сценарий «санкции — забастовки — протесты» реален, а длительность процесса зависит только от нас.

Когда каждый снова поймет, что солидарность и единство — важнейший фактор для победы, она непременно приблизится. У нас уже есть огромное количество примеров солидарности. Давайте не забывать, что мы — народ Беларуси и враг у нас только один. Его дни сочтены, победа за нами, ведь мы на стороне добра. Жыве Беларусь!

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