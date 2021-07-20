Российские танки прибыли на границу с Афганистаном 7 20.07.2021, 12:49

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Фото: Нозим Каландаров / ТАСС

Переброшено около 50 единиц российской военной техники.

Российские танкисты совершили 200-километровый марш и прибыли на таджикистанский полигон Харб-Майдон вблизи границы с Афганистаном, где будут участвовать в совместных учениях России, Узбекистана и Таджикистана.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

«В ходе марша экипажи танков Т-72 отработали вопросы боевого охранения колонн, преодоление условно зараженных участков местности, отражение нападения диверсионно-разведывательных групп и ударов авиации «противника». По прибытии на полигон экипажи приступили к инженерному оборудованию позиций и укрытий для боевых машин», — говорится в сообщении.

На полигон уже переброшено около 50 единиц российской военной техники, сколько всего бронированных машин будет участвовать в маневрах в пресс-службе не уточнили.

Накануне Минобороны России сообщило, что с 5 по 10 августа на Харб-Майдон в 20 км от границы с Афганистаном состоятся совместные учения военных России, Узбекистана и Таджикистана

«В начале августа примем участие в совместном учении с участием воинских контингентов вооруженных сил республик Таджикистан и Узбекистан на полигоне Харб-Майдон. В ходе учения отработаем подготовку к ведению боевых действий совместной группировкой войск по разгрому отрядов незаконных вооруженных формирований», — сказал Лапин.

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