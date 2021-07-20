Эксперты рассказали, как белорусским туристам попасть в Испанию 20.07.2021, 12:57

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Понадобится справка о вакцинации.

С 7 июня Испания начала принимать туристов (из всех стран), которые были привиты вакцинами, признанными ВОЗ. В настоящее время одобрены вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm и Sinovac-CoronaVac, сообщили в Республиканском союзе туристических организаций (РСТО), пишет сайт «Интерфакс».

«Белорусским гражданам в настоящее время из перечисленных доступна для вакцинации китайская Verocell от производителя Sinopharm», - говорится в сообщении на сайте РСТО.

Полная вакцинация должна быть проведена минимум за 14 дней до въезда. Виза открывается в испанском визовом центре – при предъявлении бронировки отеля и авиабилета. Справка о вакцинации для открытия визы не требуется, она понадобится в Испании – на «влете».

«Вариант дороги на сегодняшний день – через Стамбул, стыковочными рейсами «Турецких авиалиний» в Мадрид, Барселону, Малагу», - отметили в РСТО.

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