Светлана Алексиевич восхитилась смелостью активистки «Европейской Беларуси» 1 20.07.2021, 13:11

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Светлана Алексиевич

Фото: charter97.org

Полина Шарендо-Панасюк бесстрашно держалась на суде.

Белорусская писательница, лауреат нобелевской премии Светлана Алексиевич в интервью «Радыё Свабода» отметила смелость активистки «Европейской Беларуси» Полины Шарендо-Панасюк:

— Если бы сегодня из жизни исчез Лукашенко, страна бы рванулась к переменам. Это была бы совсем другая страна. А мы снова теряем историческое время. Вместо исторического времени мы живем в биологическом — во времени просто жизни, времени спасения себя, своей семьи.

Историю можно услышать, когда ты читаешь материалы судов, последние слова подсудимых, которых отправляют на каторгу.

Впечатляет достоинство молодых людей, то, как они понимают свое будущее.

Вспоминаю выступление на суде Полины Шарендо-Панасюк — двое детей, муж под домашним арестом. С каким достоинством она отвечала судье, как это было бесстрашно.

Это все падает в народ, где-то остается.

Напомним, незаконный суд приговорил Полину Шарендо-Панасюк к двум годам колонии.

Активистка из Бреста известна своей четкой и непримиримой позицией по отношению режима Лукашенко. Во время «парламентских выборов» в 2019 году, в которых она приняла участие, активистка «Европейской Беларуси» заявила на телевидении, что Лукашенко — диктатор, а также призвала к его отставке.

Полина Шарендо-Панасюк — репетитор польского языка, вместе с мужем, активистом «Европейской Беларуси» Андреем Шарендо, воспитывает двух несовершеннолетних детей.

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