Последний парад наступает Татьяна Лиханова, «Новая газета»

20.07.2021, 13:31

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Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

В ковидном Петербурге возлагают надежды на мощи Ушакова — авось пронесет.

Рев боевых самолетов перекрывает сирены скорых. Репетиции грядущего военно-морского парада проходят и днем и ночью начиная с 7 июля.

При тренировочных полетах над центром Петербурга, проинформировало Минобороны, «особое внимание будет уделено соблюдению режима высоты и дистанций между самолетами и вертолетами». Не всех живущих внизу восхитило мастерство «пролета парадной группы авиации в едином строю, составом тактических групп по классам воздушных судов».

«Гляди, пенсии наши летят!» — вздыхали одни, опасливо поглядывая на дребезжащую в серванте посуду.

«А вон за ними — лекарства и зарплаты бюджетников!» — подхватывали другие.

Нынешний парад, как заверил министр обороны Шойгу, затмит все предыдущие — «он обещает быть самым масштабным и зрелищным». Видимо, сообразно актуальной повестке — когда главнокомандующий все шире очерчивает круг врагов и назидательно обращает мысли народа к былым победам над печенегами и половцами.

В последнее воскресенье июля в небо над культурной столицей поднимутся 48 самолетов и вертолетов, а в акваторию выйдет 54 корабля, включая фрегаты из Индии, Ирана и Пакистана, — такое вот у нас теперь «боевое братство», надо понимать. Также заявлено об участии 7 подлодок и 4000 военнослужащих. Кроме того, к кораблям — участникам парада еще придается около 20 судов вспомогательного флота (буксиры, танкеры и проч.).

Главный военно-морской парад проводится по указу президента РФ. Этим документом закреплено, что «финансовое обеспечение расходов будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете». При этом правительство Санкт-Петербурга должно «оказать содействие в подготовке и проведении» мероприятия.

Детализации по расходам Министерства обороны в открытом доступе нет, как и по большей части его закупок. Но только самолетов Су в петербургском параде участвует с десяток — а эксперты РБК оценивали их час полета в 3–5 млн рублей.

Расходы Петербурга более прозрачны.

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности заключил несколько госконтрактов в рамках «обеспечения» главного военно-морского парада — на общую сумму свыше 23 млн рублей.

Два миллиона ушло на «ограждения в зоны свободного доступа граждан», 8 тыс. погонных метров. Еще почти столько же — на рамки металлодетекторов. 11,6 млн — на установку (снятие) рейдового оборудования на Неве. И 7,5 млн — на «трибунные комплексы» у Сенатской площади в Петербурге и у морского порта в Кронштадте. Цель этих закупок сформулирована нарядно: упомянуты не только «популяризация героической истории, традиций, роли Военно-Морского Флота в деле вооруженной защиты государственных интересов России», но и «создание праздничного настроения у жителей и гостей Санкт-Петербурга».

Техзадание позволяет оценить количество тех, кому праздничное настроение обеспечат по высшему разряду — допустив на трибуны. Подрядчик должен изготовить 1080 приглашений почетным гостям на трибуны у Сенатской (откуда даст начало параду главнокомандующий) и 1250 — на Кронштадтской. А еще — пропуска для автомобилей почетных гостей и служебных машин (250 и 200 соответственно).

Примечательно, что год назад комитет заказывал аналогичные трибунные комплексы ко дню ВМФ почти на ту же сумму и у той же компании — «Фестум про Арте». Она же по заказу комитета поставляла трибуну к параду Победы — 2020. Если верить ТЗ, трибуны всякий раз надлежало изготовить высокого качества, из прочных конструкций. Но, видимо, они оказывались одноразовыми. Или комитету так ловчее считать.

27,7 млн ушло на обеспечение оборудованием «Телеканала «Санкт-Петербург» трансляции парада на светодиодные экраны (11 штук). Закупка проводилась Городским агентством по телевидению и радиовещанию (оно учреждено Смольным и осуществляет вещание названного телеканала) по схеме «у единственного поставщика». Плюс 1,9 млн за техническую помощь телеканалу (доставка видеосигнала, интернета и проч.).

Транслировать главный военно-морской парад будет и Первый канал, но эти траты покрываются из федерального бюджета (за трансляцию парадов в 2017–2018 гг. Первый получил более полумиллиарда — деньги были выделены распоряжением Дмитрия Медведева из резервного фонда Правительства РФ и проводились через Министерство обороны, чтоб никого не обидеть).

Еще 1,7 млн потратили из петербургской казны на праздничное оформление города.

Успели разместить госзаказ и на проведение праздничного концерта на Дворцовой площади (27 млн), но хватило ума хоть его отменить. Как пояснили в проводившем эту закупку комитете по культуре, от мероприятия отказались после консультаций с Роспотребнадзором в связи с текущей эпидемиологической ситуацией. Но параду с толпами зрителей она, получается, не страшна. Или в консультациях с Роспотребнадзором у людей в форме нужды нет.

После международного экономического форума, Евро-2020 и «Алых парусов» кривая ежесуточной ковидной прибавки доползла почти до двух тысяч случаев. Это по официальным данным, которым веры все меньше. Особенно после того, как о другой статистике проговорился первый зампред городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана. Журналисты «Фонтанки» обратили внимание на его слова в июльском подкасте радио «Комсомольская правда»: из них выходило, что к началу декабря COVID-19 был подтвержден (через ПЦР-тестирование и госпитализации) более чем у 400 тысяч человек. А в официальных данных оперштаба значилось на тот момент менее 140 тысяч заразившихся.

Не прибавило доверия и недавнее заявление губернатора Александра Беглова о собственной ревакцинации: «Я и мои близкие привились. Прошло 6–7 месяцев, мы сдали тест на антитела, у меня снизились они до 4 единиц», — пояснял градоначальник логику своих действий в телеэфире 25 июня. Может, конечно, при такой службе месяц и идет за два — о первом своем вакцинировании господин Беглов публично отчитался в марте.

За месяц до масштабного празднования дня ВМФ в культурной столице опробовали еще один способ улучшения санэпидситуации: митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий облетел город на вертолете с молитвой об избавлении от коронавируса. Не помогло.

Теперь ответственность за парад и последствия, похоже, переносится на мощи адмирала Ушакова, доставленные военным спецбортом из Мордовии.

После проведенной в Кронштадтском морском соборе церемонии мощи отправляются на катере вдоль строя боевых кораблей, «где молитвенно благословят всех наших моряков на проведение парада и службу», пояснил глава благотворительного фонда «Кронштадтский морской собор» и директор местного парка «Патриот» Андрей Кононов.

Способ получения сигналов от мощей на трансляцию их волеизъявления остался нераскрытым. Но сдается, объект для таких манипуляций выбран совершенно неподходящий. Адмирал Федор Ушаков прославился не только как не знавший поражений флотоводец — свой первый орден (Святого Владимира) он получил за успешную борьбу с чумой в Херсонесе. Внедренные им принципы укрощения эпидемии оказались очень эффективны, хотя и просты: карантин, самоизоляция, жесткая дисциплина и обязательное исполнение всех предписаний всеми без исключений. И никаких сборищ — тогда, кстати, даже публичные богослужения запретили.

Торжества военно-морского флота и личную ярмарку тщеславия Сергея Шойгу в Петербурге нужно срочно отменять, иначе город накроет волной смертей от ковида

Зря, в общем, Ушаковым вздумали прикрываться — от его мощей может и обраточка прилететь в разгар пандемии.

Другой прославленный адмирал — бронзовый Крузенштерн — пафосных армад не увидит. Он так и будет стоять к ним спиной, а грустным своим лицом — к родному Морскому корпусу Петра Великого, старейшему в России военно-морскому учебному заведению, которым руководил 16 лет.

После пожара 2018 года остается незалеченной зияющая рана пострадавшего в огне Компасного зала — исторической реликвии российского флота. То, что прежде составляло рисунок наборного паркета с 32 румбами и датой основания Навигационной школы (1701), наполовину съедено гнилью — дырявый купол с осколками двухвековых стекол не спасает. Здание — памятник федерального значения. Функциональное назначение никогда не менялось — менялось только название работавшей здесь кузницы морских офицеров.

Подведомственное Минобороны учреждение пришлось понуждать привести в порядок пострадавшие в огне исторические стены — предписания Комитета по охране памятников (КГИОП) оно игнорировало, комитет подал иск. Но и вынесенное в пользу памятника судебное решение (провести противоаварийные и ремонтные работы) не исполняется. Уже дважды за это время прошли мимо стен старейшего училища масштабные парады, на которые ведомству Сергея Шойгу не жаль миллиардов. Здесь же цена вопроса — меньше крошки со стола при парке «Патриот». Поэтому, наверное, им и неинтересно.

Татьяна Лиханова, «Новая газета»

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