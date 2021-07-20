В США на пляже нашли редкую гигантскую рыбу 3 20.07.2021, 13:53

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Она весит 45 килограммов.

В США на пляже Сантет в Орегоне нашли очень большую редкую рыбу опахи, сообщает Seaside Aquarium в Facebook.

Люди, которые отдыхали на пляже сделали несколько фотографий рыбы. Затем, этой находкой заинтересовались работники Приморского аквариума. Они заберут рыбу и заморозят ее до начала учебного года, чтобы потом использовать ее в образовательных целях.

Опахи - это род морских лучеперых рыб из отряда опахообразных. У рыбы уникальная форма тела, поэтому ее часто называют "солнечной" или "лунной" рыбой. Опахи имеют овальное плоское по бокам тело. Их длина может быть от 1,1 метра до 2 метров. Масса тела может быть как и 30 килограммов, так и достигать 270 килограммов.

Представители опаховых рыб живут в открытом океане и тропических водах на глубине от 50 до 200 метров. Питаются они крилем и кальмарами.

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