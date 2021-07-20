То ли еще будет, ой-ой-ой!4
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 20.07.2021, 14:04
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Чем старше становится Путин, тем дальше он отодвигает возрастную планку для начальников из своего окружения.
Смеялись над советской геронтократией и анекдотами про Брежнева, который жаловался Политбюро на непартийное поведение товарища Пельше: «взял у меня оловянных солдатиков и не отдает!»?
То ли еще будет, ой-ой-ой!
Чем старше становится Путин, тем дальше он отодвигает возрастную планку для начальников из своего окружения.
Сначала подняли с 65 до 70 лет предельный возраст ректоров российских вузов, а для ректоров МГУ и СПбГУ ее и вовсе отменили. Потом сняли возрастные ограничения в 70 лет для федеральных чиновников, которых назначает и снимает с должности президент.
Теперь Путин внес законопроект, продлевающий срок пребывания на службе генерал-полковников, адмиралов — до достижения ими 70 лет. а маршалов и после 70 лет,
Главное, чтобы к 2036 году хотя бы часть из путинских руководителей твердо помнила хотя бы свои ФИО, должность, страну начальствования.
Ну и конечно, надо загодя позаботиться о замене ядерных чемоданчиков и прочих стратегических кнопок на игрушечные.
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