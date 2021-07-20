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Стало известно, сколько Япония потратила на организацию Олимпиады-2020

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  • 20.07.2021, 14:16
  • 2,184
Стало известно, сколько Япония потратила на организацию Олимпиады-2020

Игры стартуют уже через три дня.

Генеральный секретарь оргкомитета Токио-2020 Тосиро Муто рассказал о расходах Японии на проведение Олимпийских игр.

"Общие расходы на проведение Олимпийских игр, которые понесли правительство Японии и правительство Токио, составили 15,4 миллиарда долларов", – приводит слова Муто ТАСС.

Муто также отметил, что бюджет Игр после переноса на год был пересмотрен, а на создание безопасной среды для проведения турнира дополнительно потратили 900 миллионов долларов.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Украину на Олимпиаде представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости.

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