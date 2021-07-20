Итальянские медики выяснили, сколько на самом деле сохраняются антитела к COVID-19 2 20.07.2021, 14:32

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Данные получили после проверки населения целого города.

В феврале и марте 2020 года исследователи из Падуанского университета и Имперского колледжа Лондона протестировали более 85% из 3000 жителей городка Во на заражение SARS-CoV-2, а затем проверили их снова в мае и ноябре 2020 года на антитела против вируса, сообщает nv.ua.

Команда обнаружила, что 98,8% людей, инфицированных в феврале / марте, показали определяемые уровни антител в ноябре, и не было никакой разницы между людьми, у которых были симптомы COVID-19, и людьми, у которых не было симптомов.

Уровни антител отслеживались с помощью трех тестов, которые выявляют разные типы антител, которые реагируют на разные части вируса. Результаты показали, что, хотя все типы антител показали некоторое снижение в период с мая по ноябрь, скорость распада была разной в зависимости от анализа.

Команда также обнаружила случаи повышения уровня антител у некоторых людей, что указывает на потенциальное повторное заражение вирусом, что способствует укреплению иммунной системы.

Ведущий автор работы Илария Доригатти из Центра глобального анализа инфекционных заболеваний MRC и Института болезней и экстренной аналитики имени Абдула Латифа Джамиля (J-IDEA) сказала: «Мы не нашли доказательств того, что уровни антител между симптоматическими и бессимптомными инфекциями существенно различаются, что позволяет предположить, что сила иммунного ответа не зависит от симптомов и тяжести инфекции».

«Однако наше исследование показывает, что уровни антител различаются, иногда заметно, в зависимости от используемого теста. Это означает, что необходимо соблюдать осторожность при сравнении оценок уровней инфекции в популяции, полученных в разных частях мира с помощью разных тестов и в разное время», — добавила она.

Профессор Энрико Лавеццо из Университета Падуи сказал: «Тестирование в мае показало, что 3,5 процента населения Во подвергались воздействию вируса, хотя не все из этих субъектов знали о своем заражении, учитывая большую долю бессимптомных инфекций».

Набор данных команды, который включает результаты двух кампаний массового тестирования ПЦР, проведенных в феврале и марте, и опроса на антитела, проведенного в мае, а затем снова в ноябре, также позволил им разделить влияние различных мер контроля.

Они показали, что в отсутствие изоляции одного ручного отслеживания контактов было недостаточно для подавления эпидемии.

Доктор Доригатти добавила: «Совершенно очевидно, что эпидемия не закончена ни в Италии, ни за рубежом. Двигаясь вперед, я думаю, что фундаментально важно продолжать вводить первую и вторую дозы вакцины, а также усилить эпиднадзор, включая отслеживание контактов».

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