Конец самообману 6 Telegram-канал «Ник и Майк»

20.07.2021, 14:35

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Хунта зачистит белорусские посольства в Европе.

Белорусская дипломатия деградирует на глазах. Причем это очевидно уже даже непосвященным.

Сегодняшняя встреча с главарем хунты стала для белорусских послов Рубиконом. Последним шансом на то, чтобы уйти, окончательно не опозорившись.

На таких мероприятиях по странной традиции итак у всех лица вниз. Но сегодня это было особенно жалкое зрелище.

Мы не раз предупреждали, что всех ждет тест на лояльность, который после всех событий в Беларуси аналогичен тесту на человечность. Мы также с Майком и Жози предупреждали, что этот выбор перед вами поставит не общество, а именно хунта.

Кто не ушел сразу и пытался обмануть самого себя, сегодня были поставлены перед четким выбором - или с хунтой, или записаны в лагерь предателей. Что ж, у хунты своя логика, в которой нельзя быть на стороне народа и нельзя уже остаться в стороне.

Кто не уйдет сейчас, отныне «не продвигает абстрактный белорусский экспорт как нейтральный коммивояжер» или «не оказывает консульскую помощь в защите законных инетерсов». Конец самообману.

Теперь вы исключительно защищаете все последние достижения хунты. Аресты, пытки, убийства. Уничтожение не только политической оппозиции, но и гражданского общества. Разгром благотворительных проектов. Зачистку инакомыслия и мыслия вообще. Аннигиляцию белорусской культуры и исторического наследия. Добивание остатков суверенитета. Предотвращение и снятие санкций с прикорытного бизнеса. Участие в мутных схемах по обходу санкционного режима.

Риббентроп тоже был дипломатом. И в КНДР тоже есть МИД. Добро пожаловать Третий рейх и КНДР одновременно.

И, да, все же европейские посольства тоже зачистят. Дождались и позора, и отставки. Все по Черчиллю.

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