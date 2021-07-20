«Газпром» получил новый удар в Европе 2 20.07.2021, 14:44

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Продолжение следует.

На прошедшей неделе произошло событие, которое может иметь для торговли Газпрома в Европе очень серьезные последствия. В этот раз в качестве «разводящего» сыграла Польша, которая подала иск относительно нарушения Германией правила энергетической солидарности при эксплуатации газопровода «OPAL», который по своей сути является сухопутным продолжением газопровода «Северный поток 1». Смысл иска – принципиальный и вытекает из взаимных договоров стран, образующих ЕС, пишет известный украинский блогер Аnti-colorados на сайте defence-line.org.

В данном случае, речь идет о том, что Германия не имеет права применять отдельные правила к объектам энергетики, которые прямо или косвенно, затрагивают интересы других членов ЕС, как и другие страны – не имеют права действовать подобным же образом в отношении Германии. На прошлой неделе суд второй инстанции отклонил уже апелляцию Германии и оставил в силе решение суда первой инстанции, не в пользу Германии и Газпрома. Российская пресса так комментирует это событие.

«Газпром» получил новый удар на европейском рынке газа, оставивший российскую компанию без трети мощностей ключевого трубопровода, идущего в ЕС. Европейский суд юстиции отклонил апелляцию Германии и поддержал позицию Польши с требованием ограничить на 50% мощность газопровода OPAL, соединяющего «Северный поток-1» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы».

Уже сама драматическая тональность, с которой новость преподносится в чисто финансовым СМИ, говорит о том, что поляки, что называется «накрыли цель». И между прочим, они вернули германскому правительству подачу за то, что те буквально придушили Польшу во время строительства Северного потока – 2. Но это лишь бонус, а основная ценность этого решения сводится к тому, что суд возвращает энергетическую сферу ЕС к тем нормативно-правовым актам, которые последовательно принимались Евросоюзом с тем, чтобы демонополизировать эту очень неоднозначную деятельность. Они больше известны как «Энергопакеты №№ 1,2 и 3» Там даже приводится цитата из судебного решения:

«На основании принципа энергетической солидарности суд считает обоснованным постановление Европейского суда юстиции от сентября 2019 года по иску Польши, согласно которому было принято решение ограничить пропускную способность OPAL на 50%».

И в общем понятно, что это решение в первую очередь затрагивает Газпром, поскольку он является монополистом по определению, поскольку он добывает, транспортирует и продает газ. А в третьем энергопакете четко указывается, что совмещение хотя бы двух из этих пунктов в руках одной компании является квалифицирующим признаком ее монополизма. А Газпром совмещает все три пункта, и даже не думает о том, чтобы изменить ситуацию.

Вместо этого, Кремль использует рычаги влияния, известные под названием «Тропы Шредера», по которым в одну сторону идет бабло, а в другую – нужные решения. И как все имели возможность наблюдать, Германия, несмотря на ее подпись под Третьим Энергопакетом, решила просто вывести «Газпром» в исключение и не применять к нему эти требования. Причем, больше никто таких исключений не пытался ввести или получить.

То есть, все это происходит между федеральным правительством Германии и Газпромом на глазах у Европы, которая наблюдает за этим с разинутыми ртами, поскольку коррупционная составляющая такой позиции просто ором орет в эти газовые трубы. Но на активные, и как теперь видно – крайне профессиональные действия, решилась только Польша, которая смогла поставить на место Германию в таком крайне щекотливом для нее вопросе.

Хотя первичный иск не направлен прямо против Газпрома, поскольку предметом спора является соблюдение правил ЕС, в конечном итоге решение касается его напрямую, поскольку по этому газопроводу идет исключительно газпромовский газ из первой очереди газопровода Северный поток. Российские СМИ так комментируют последствия вступления в силу этого судебного решения:

«Применительно к газопроводу OPAL это означало запрет для «Газпрома» использовать больше 50% мощности. Доступ к газопроводу обязали открыть для альтернативных поставщиков, что физически невозможно, потому что газ в него поступает только из «Северного потока-1». Мощность OPAL составляет 36 млрд кубометров в год, мощность «Северного потока-1» – 55 млрд кубов. Таким образом, без ключевого ответвления «Газпром» теряет 33% поставок по первой ветке потока».

Поляки же комментируют все это более профессионально и сдержано. На самом деле, они говорят о предмете спора и о том, что в ЕС правила должны работать одинаково, как для маленькой Дании, например, так и для большой Германии, поскольку если это работает как-то иначе, то какой смысл в этих правилах и в их соблюдении? Именно эту мысль вынес как основную представитель правительства Польши Петр Мюллер.

«Польша, как и любая другая страна ЕС, согласилась стать членом в соответствии со строгими правилами работы, то есть делегированными ЕС полномочиями. Вопрос энергетической солидарности закреплен в договорах ЕС, поэтому именно Суд Европейского союза выносит решение по этому поводу, и по поводу справедливости и уместности этого решения, нет никаких сомнений.

Договор устанавливает принципы энергетической солидарности для трубопроводоа OPAL. Согласно Договорам, организация правосудия не входит в компетенцию органов ЕС. Если бы эти вопросы относились к компетенции ЕС, это означало бы, что к Польше относятся иначе, чем к другим странам ЕС».

То есть, представитель правительства Польши говорит о том, что согласно иску его страны, Польша не требовала особого отношения к себе, своему мнению или своим правам, наоборот, она требовала однообразного подхода к позиции любой страны, члена ЕС. Если правила Третего энергопакета таки применяются в Польше или Испании, например, то почему в Германии они должны прекращать свое действие?

Примерно в том же ключе описывает суть положительного решения апелляционного суда и представитель Польши в этом процессе, Дариуш Гринюв. Но при этом, будучи стороной в суде, он выслушал аргументы Германии и так оценивает ее позицию в этом споре.

«Когда речь заходит о подходе к энергетической солидарности и его оспаривании в принципе, моя оценка (позиции Германии – ред.) явно негативная. Эти правила вводятся в последовательных энергетических пакетах, а Германия демонстрирует избирательный подход в этом отношении»

Интересно, что даже адвокат, представлявший в суде позицию Польши, делает ударение не на Газпроме и не на том, как он там пострадает или что потеряет, а на принципиальных, базовых вопросах, которые Москву никогда не интересовали. Там в эти дебри не лезут в принципе, поскольку у себя дома они привыкли к принципу: «закон как дышло, куда повернул, туда и вышло». В данном же случае адвокат говорит следующее.

«Решение CJEU (Европейского суда юстиции – ред.) подтверждает обязательство применять правовые положения, вытекающие из энергетических пакетов, в частности ТРЕТЬЕГО пакета, ко всем операторам в ЕС. Это правила, которые применяются ко всем, и их абсолютное применение только что было подтверждено Судом. Применение этого принципа, безусловно, повлияет на способность «Газпрома» использовать газопровод OPAL. Если быть точным, то это уже действует, поскольку в решении первой инстанции уже указано правильное направление толкования положений. Сегодня Палата полного состава Суда подтвердила это направление»

А это значит, что дело не только и не столько в данном газопроводе, а в принципе, и теперь это решение, получившее статус окончательного, будет приниматься как прецедент ко всем газопроводам, качающим газпромовский газ по газпромовской трубе, в том числе и скандальный газопровод «СП-2», так что это – лишь начало а какое будет продолжение, скоро узнаем.

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