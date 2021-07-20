Ученые назвали самое полезное для сосудов сердца масло 5 20.07.2021, 15:02

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Исследование провели специалисты из Гарварда.

Всего половины столовой ложки оливкового масла достаточно, чтобы снизить риск сердечного приступа на одну пятую. Как отмечает The Daily Mail (перевод — u-news.com.ua), об этом говорят ученые из Гарварда, которые исследовали состояние здоровья почти 100 000 человек в течение 24 лет.

Было доказано: оливковое масло однозначно полезно для здоровья сердца. В этом масле есть олеиновая кислота, которая уменьшает воспаление. Влияние оливкового масла сравнивали с другими растительными маслами (кукурузным, рапсовым, сафлоровым и соевым). Итак, оказалось, потребление более половины столовой ложки оливкового масла в день снижало риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 15%. Эта практика, в частности, снижала риск ишемической болезни сердца на 21%.

Исследователи также обнаружили, что замена одной чайной ложки другого масла, маргарина, майонеза или молочного жира на такое же количество оливкового масла может улучшить здоровье сердца — риск сердечно-сосудистых заболеваний снижался на 5% в целом, а риск ишемической болезни сердца — на 7% в частности.

В оливковом масле содержатся антиоксиданты, которые могут помочь предотвратить или замедлить рост раковой опухоли, защитить от сердечных приступов и инсультов. Оливковое масло уменьшает степень вредного воздействия холестерина, высокого артериального давления и возрастных заболеваний, а также улучшает когнитивные функции.

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