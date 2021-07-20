Госдеп подтвердил новую дату встречи Зеленского с Байденом 2 20.07.2021, 15:20

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С заявлением выступил временный поверенный в делах США в Украине.

Исполняющий обязанности временного поверенного в делах США в Украине Джордж Кент заверил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Джо Байдена состоится, но позже, сообщает "Радио Свобода".

"Когда президент Байден и президент Зеленский общались во второй раз, президент Байден предложил, чтобы встреча была в июле или позже летом. То есть встреча будет, чуть позже. Не в июле, а думаю, в августе", - сказал он.

Кент отметил, что вопрос состоит только в том, "чтобы найти время в расписании президента Байдена".

"Как я говорил, встреча будет летом. Но не сейчас", - добавил он.

Сам Зеленский ранее сообщал, что его визит в Вашингтон должен состояться в июле. Об этом он заявил после телефонного разговора с Байденом 7 июня.

В администрации Байдена недавно заявили, что не называли месяц визита, но он должен состояться летом.

Также в СМИ появилась информация о том, что визит Зеленского в США состоится не ранее середины августа, а не в июле, как ожидалось. Но в Офисе президента это отрицают.

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