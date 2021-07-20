400 из 400: что известно об абсолютной рекордсменке вступительной кампании-2021 22 20.07.2021, 15:27

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Фото: личный архив Анастасии Савостенок

Это второй такой случай в истории Беларуси.

То, что на ЦТ по белорусскому языку она получит сто баллов, выпускница Лицея БГУ Настя Савостенок чувствовала. С английским такой уверенности не было. «В то время, когда появились результаты по иностранному языку, мы с мамой и ее коллегами ехали играть в пейнтбол, — возвращается к тем событиям Анастасия. — Из-за волнения зайти на сайт РИКЗ я боялась, поэтому протянула телефон маме: «Если будет плохо, скажешь». Она смотрит и говорит: «Сотка». В доли секунды к двум языковым максимумам девушка прибавила 100 баллов, которые дал ей диплом республиканской олимпиады по обществоведению, и 10,0 — балл аттестата (это тоже «сотка»). «У меня четыреста баллов», — от счастья закричала на весь салон Настя. Пассажиры стали ее поздравлять.

Фото: личный архив Анастасии Савостенок

Это второй раз в истории вступительных кампаний в Беларуси, когда абитуриент набирает 400 баллов из 400 возможных, пишет zerkalo.io.

— Первую девушку, у которой было 400 баллов, тоже Настя зовут, — неожиданно начинает нашу беседу Анастасия Савостенок. — Она поступила на ФМО (факультет международных отношений БГУ. — ред.), и я туда собираюсь.

Рекордсменку, о которой идет речь, зовут Анастасия Жовнерик, она из Пинска. Свой максимум девушка набрала в 2018-м. Анастасия Савостенок — самая успешная абитуриентка 2021-го — из Жлобина. Здесь, пока каникулы, она и отдыхает.

— Завтра мы с родителями поедем в университет, — делится она планами на первый день подачи документов в вузы. — И хотя я точно знаю, что поступлю, не хочется тянуть до последнего. Подадим все и будем спокойны.

Настя человек суперобщительный. Она этого и не скрывает. С ходу определяет себя как экстраверта, но тут же признается: два года, пока училась в Лицее БГУ и готовилась к ЦТ, на разговоры с другими людьми времени у нее было минимум.

— Поступление в лицей получилось очень неожиданным, — бодро начинает она свою историю. — Во втором полугодии девятого класса у меня начались проблемы с позвоночником, и мне посоветовали побыть в санаторной школе-интернате в Костюковке — это микрорайон в Гомеле. Осенью я планировала вернуться за парту в Жлобине, но девочки из моего класса захотели поступать в Гомельский областной лицей. Я решила тоже попробовать и даже съездила туда на День открытых дверей. Мне все понравилось, но маме на работе подсказали присмотреться к Лицею БГУ. Мы прислушались. Я выбрала гуманитарный профиль. Сдала английский и обществоведение — и поступила.

Поначалу учиться было непросто. Случалось, из-за «загрузки» ложилась и в два, и в три ночи. Но тяжелее всего оказалось другое: Минск — город большой, тогда еще чужой, и семья не рядом. Настя с мамой и бабушкой через каждые выходные ездили друг к другу. Одну неделю она к ним в Жлобин, другую — они к ней в столицу.

— Было непросто, но это того стоило. Образование, которое мне дали в лицее, я бы не получила нигде. Здесь особая атмосфера, учителя, ученики, — перечисляет Анастасия преимущества учебного заведения. — В 11 классе, когда мы с одноклассниками перезнакомились и я пересмотрела свое отношение к учебе, стало легче.

— А что значит «пересмотрела»?

— В первую очередь сконцентрировалась на тех предметах, которые нужны при поступлении, — просто объясняет собеседница и, возможно, слегка лукавит. Ведь в аттестате у нее все «десятки», а дома золотая медаль.

«Чтобы подготовиться к ЦТ по белорусскому, хватило уроков, факультативов и домашних заданий»

Поступать Настя решила в БГУ на ФМО. Случилось это еще в 10 классе. Только со специальностью определиться не могла. Сомневалась между «международными отношениями» и «международным правом». Остановилась на первом. В 2020-м проходной балл на бюджет сюда был более 380. Абитуриентку это не испугало: наоборот, подсказало цель на ближайшие два года. Суть ее — набрать во время вступительной кампании максимум — 400 баллов. На вопрос, зачем настолько много, шутит: «Чтобы потом не волноваться».

Фото: личный архив Анастасии Савостенок

На ЦТ предстояло сдавать обществоведение, иностранный, а также русский или белорусский язык по выбору. Мама предложила обратиться к репетиторам, Настя отказалась. Во-первых, потому что знала: она и сама может себя организовать. Во-вторых, педагоги Лицея БГУ всегда помогут, если обратиться к ним с вопросом по предмету. И, в-третьих, ее соседки по комнате в общежитии тоже старались хорошо учиться. А это мотивировало.

— В 9 классе, еще в Жлобине, когда мы на факультативах по белорусскому решали тесты, поняла: этот предмет для меня проще, чем русский. Его и выбрала для тестирования, — поясняет Настя. — Чтобы подготовиться к ЦТ, мне хватило уроков, факультативов и домашних заданий.

К концу года, когда знаний по предмету было уже немало, абитуриентка стала решать тесты. В среднем на каждый уходило минут 20. Ошибки если и случались, то минимальные, и в основном — из-за невнимательности.

В общем, за белорусский она не переживала. А вот с иностранным все обстояло сложнее. Готовиться к ЦТ по английскому Настя стала в 10 классе. Правда, все на тот момент шло как-то несистематизированно. Но через год структура самостоятельных занятий появилась.

— В лицее иностранный у меня был каждый день, плюс факультатив, — останавливается она на учебном расписании. — Что-то я учила сама, например предлоги. Плюс, прорешивая репетиционное тестирование, смотрела, где у меня ошибки, и потом больше внимания уделяла этим темам. Например, в первом РТ «накосячила» во временах, затем делала на них упражнения из разных книжек.

А еще абитуриентка проработала тесты во всех сборниках ЦТ по английскому начиная с 2012 года. Трудилась немало, но ошибки случались. Это отдаляло от возможного максимума, расстраивало, однако опускать руки лицеистка даже и не думала. Тем более что на повестке было еще обществоведение. А здесь Настя готовилась не только к тестам, но и к олимпиаде.

— С 5-го по 9-й класс я участвовала в олимпиадах по английскому. В 10-м получилось так, что я попала в больницу и пропустила первый этап по этому предмету, — вводит в курс дела собеседница. — Но я такой человек, которому нужно успевать все и всегда, и я решила: раз сюда опоздала, попробую свои силы в обществоведении, где все еще продолжается.

Попытка оказалась удачной. Абитуриентка дошла до «республики», но из-за коронавируса для всех, кроме 11-классников, в 2020-м этот этап отменили. Настя решила довести начатое до конца пусть и через год. Иначе, шутит, она не могла. В итоге взяла на «республике» диплом III степени. Случилось это еще в начале апреля. Награда позволяла поступить без ЦТ на ряд специальностей. «Международные отношения» в этот список не входили, но это не стало проблемой. Девушка «обменяла» приз на 100-балльный сертификат. Это был первый шаг к рекорду.

Фото: личный архив Анастасии Савостенок

Несмотря на суперцель, на ЦТ Настя шла спокойно. А еще просила маму за нее молиться. Есть пословица, рассуждает выпускница, мол, перед смертью не надышишься, а поэтому учить все в последний день бессмысленно. Лучше повторить то, что прошли.

— За день перед ЦТ по белорусскому я пролистала правила, посмотрела исключения и ошибки, которые делала (я их выписывала), — перечисляет она, как проводила сутки накануне важного испытания. — Перед английским обратила внимание на предлоги, фразовые глаголы и хорошо выспалась.

«Я не могу отдыхать, если знаю, что у меня сделано не все»

В Лицее БГУ Настя занималась много, но и на увлечение вокалом время оставляла. Поет она с детства, а еще играет на фортепиано. Во время учебы старалась участвовать в концертах и сценках.

— Есть ребята, которые успевают и отлично учиться, и развлекаться, но я не такой человек, — говорит она как есть. — Я не могу отдыхать, если знаю, что у меня сделано не все. А в 11-м классе «все сделано» быть не может: выучил уроки — нужно заняться ЦТ; порешал ЦТ — готовишься к экзаменам. Только после третьей четверти, когда увидела, что до этого в четвертях у меня все «десятки», немного выдохнула. Подумала: даже если получу «девять», то за год все равно выйдет максимум. Я стала чаще ходить на прогулки, могла пройтись по парку после занятий. Если честно, долгое время из-за того, что я много занималась, в Минске я не могла найти друзей. Но уже сейчас, летом, начала восстанавливать связи, знакомиться. Это круто и здорово.

— Считаешь, 400 баллов стоили того, чтобы так себя ограничивать?

— Да, сейчас передо мной открыты все двери, и я могу спокойно поступить на специальность, которую выбрала, — рассуждает Настя. — К тому же я такой человек: если поставила цель, то не отпущу себя, пока ее не достигну. В университете, думаю, будет проще. Готовиться к ЦТ уже не нужно, только сессию хорошо сдавать.

— А когда все сдала и поняла, что в ближайшее время больше учить уже ничего не придется, о чем подумала?

— Я не понимала, как жить без уроков, — смеется Настя и говорит, что этот момент стал для нее переломным. — Когда вернулась домой с последнего тестирования, села писать конспекты по обществоведению. Мама удивилась, предложила немного отдохнуть. А я ей: «А это как?».

Оказалось, легко и просто. И Настя с этим справилась. Теперь она катается на роликах и на велосипеде, знакомится с классными людьми, а еще стала читать Агату Кристи.

— А то во время учебы сил хватало только на учебную литературу.

— Настя, а какая у тебя мечта? — спрашиваю у абитуриентки о планах на будущее.

— Я ее еще себе не придумала, — улыбается девушка. — Родные говорят, что сейчас важно хорошо учиться, окончить университет с красным дипломом, пойти в магистратуру, написать кандидатскую.

Фото: личный архив Анастасии Савостенок

— А тебе самой чего больше всего хочется?

— Побольше путешествовать, наслаждаться природой, морем, узнавать много нового про культуры, традиции и обычаи других народов.

— Кстати, как думаешь, почему многие ребята, которые набирают огромные баллы во время вступительной кампании, как и ты, идут на ФМО? — чуть меняю тему.

— Это престижный факультет, где есть возможность получить профессию, которая позволяет путешествовать по миру и хорошо зарабатывать. В идеале я мечтаю стать дипломатом. Мне кажется, это интересно и ответственно — представлять свою страну.

— Но ты ведь слышала шутку про ФМО: учиться тут классно, а потом найти профессию по специальности, считай, невозможно.

— Как говорит моя мама, прорвемся. Если к чему-то стремиться, участвовать в конференциях, конкурсах, олимпиадах, то, думаю, тебя заметят — и работа найдется, — отвечает Настя, и по ее голосу понятно: в вузе, как и в лицее, сидеть сложа руки явно не собирается.

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