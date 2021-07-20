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ВОЗ: Мы все больше отдаляемся от завершения пандемии

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  • 20.07.2021, 15:34
  • 6,842
ВОЗ: Мы все больше отдаляемся от завершения пандемии

Cитуация с коронавирусом в мире становится все более сложной.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что ситуация с коронавирусом в мире становится все более сложной.

Как заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, это связано с появлением новых штаммов, смешением социальных групп, несоблюдением мер безопасности и недостатком вакцин.

По ее словам, за последнюю неделю число новых случаев заболевания в мире увеличилось на 11,5%, а количество летальных исходов — на 1%.

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