ВОЗ: Мы все больше отдаляемся от завершения пандемии

ВОЗ: Мы все больше отдаляемся от завершения пандемии4
- 20.07.2021, 15:34
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Cитуация с коронавирусом в мире становится все более сложной.
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что ситуация с коронавирусом в мире становится все более сложной.
Как заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, это связано с появлением новых штаммов, смешением социальных групп, несоблюдением мер безопасности и недостатком вакцин.
По ее словам, за последнюю неделю число новых случаев заболевания в мире увеличилось на 11,5%, а количество летальных исходов — на 1%.