Саудовская Аравия снова обогнала Россию по поставкам нефти в Китай 20.07.2021, 16:00

Эр-Рияд сохранил экспорт на уровне 7,2 миллионов тонн нефти, как и месяцем ранее.

Россия в июне увеличила поставки нефти в Китай до 6,65 млн тонн с 5,44 млн тонн в мае (+22,24%), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР. При этом РФ сохранила вторую строчку по объемам экспортируемой в Китай нефти.

Лидирующую позицию, как и месяцем ранее, занимает Саудовская Аравия. При этом Эр-Рияд в июне сохранил экспорт на уровне 7,2 млн тонн нефти, как и месяцем ранее.

Кроме России, поставки в июне удалось увеличить Анголе, США и Малайзии. Экспорт Анголы вырос с 3,22 млн тонн в мае до 3,68 млн тонн (+14,29%). Таким образом, Ангола заняла четвертую позицию по поставкам нефти в КНР в июне, уступая Саудовской Аравии, России и Оману. Экспорт США увеличился на 32,71%, с 1,07 млн тонн в мае до 1,42 млн тонн в июне. Малайзия увеличила поставки на 12,5% (1,04 млн тонн против 1,17 млн тонн).

Экспорт нефти из ОАЭ сократился на 28,81%, с 2,43 млн тонн до 1,73 млн тонн, Оман снизил поставки с 4,15 млн тонн до 3,84 млн тонн (-7,47%), Ирак сократил экспорт с 4,49 млн тонн до 3,55 млн тонн (-20,94%), Бразилия уменьшила объемы поставок с 2,74 млн тонн до 2,35 млн тонн (-14,23%).

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