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В Минске задержали семью историков

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  • 20.07.2021, 16:11
  • 7,928
В Минске задержали семью историков

У них прошел обыск.

В Минске задержали семью историков — Андрея и Татьяну Мастыко, сообщает в своем Telegram-канале Белорусский Совет культуры.

19 июля у них прошел обыск, который проводили сотрудники КГБ. По какому делу проходил обыск, неизвестно. Адвоката в квартиру в это время не пустили.

По последней информации, Татьяна сейчас находится в центральном аппарате КГБ, ее статус неизвестен. Где находится Андрей Мастыко, пока не известно.

Татьяна Мастыко ранее возглавляла общественное объединение "Гісторыка".

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