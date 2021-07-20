В Кабуле три ракеты упали у президентского дворца
- 20.07.2021, 16:38
Видеофакт.
В Кабуле, в столице Афганистана, три ракеты упали возле президентского дворца. Обстрел произошел во время молитвы в честь праздника Курбан-байрам, пишет «Новое время».
Ракеты упали за территорией укрепленной зеленой зоны, в которой, помимо дворца, находятся посольства.
Информации о пострадавших не поступало.
На данный момент ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за этот инцидент.
За день до праздника Курбан-байрам произошел взрыв на рынке в Ираке. По меньшей мере погибли 30 человек.