Названа нелепая причина, по которой мужчины так любят есть мясо 20.07.2021, 16:47

1,630

фото: nkj.ru

Ученые многократно доказывали, что высокое потребление красного мяса вредно для здоровья.

При этом довольно много мужчин до сих пор думают, что им нужно есть мясо, чтобы быть более мужественными. Об этом говорят результаты нового исследования, пишут «Детали».

Все чаще можно услышать разговоры о негативном воздействии производства мяса на окружающую среду, в связи с чем в последние годы были предприняты различные меры по сокращению потребления красного мяса среди населения нашей планеты. Причин для этого сразу несколько.

Во-первых, наше здоровье и долголетие. Множество современных исследований доказали, что красное мясо является канцерогенным, и его частое употребление может привести к повышенному риску различных типов заболеваний, а в некоторых случаях даже к преждевременной смерти. Во-вторых, гуманные соображения, ведь производство мяса – это ни что иное, как жестокое обращение с животными.

Третья по счету, но не по важности причина – вред окружающей среде. Животноводческие предприятия загрязняют воздух, разрушают естественную среду обитания, ускоряют вымирание видов и наносят ущерб источникам пресной воды. Мало кто знает, что около 20 процентов от всех парниковых газов, выбрасываемых человечеством, приходятся на индустрию животноводства, что, например, больше, чем ото всех транспортных средств, включая самолеты.

Новое исследование, проведенное в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, выявило еще одну причину, по которой от частого употребления красного мяса может теперь отказаться, по крайней мере, половина населения Земли. Оказалось, что многие представители сильного пола искренне считают, что мясные продукты в их рационе делают их более мужественными.

«Изменение представлений об идеальных гендерных ролях и отход от традиционной и устаревшей модели мужественности может привести к сокращению потребления птицы и мяса», – сказал психолог Даниель Розенфельд, который участвовал в этом исследовании и написал о нем статью для журнала Appetite.

Доктор Розенфельд и его коллега доктор Джанет Томияма набрали для своего исследования 1706 взрослых американцев в возрасте от 18 до 88 лет и попросили их заполнить анкету, где среди прочих были вопросы о частоте и количестве потребления ими мяса, а также их готовности стать веганами или вегетарианцами.

«Мужчины сообщили о более частом потреблении всех видов мяса по сравнению с женщинами, включая говядину, свинину, рыбу и птицу», – рассказали исследователи в интервью Daily Mail. Кроме того, им удалось обнаружить, что мужчины, чьи гендерные представления были более стереотипными, чаще ели говядину или курицу и выражали более сильное сопротивление идее перехода на вегетарианство.

В то время как у женщин, участвовавших в исследовании, не удалось выявить каких-либо аналогичных взаимосвязей между потреблением мяса и гендерными представлениями. Таким образом, исследователи пришли к выводу, что многие мужчины подсознательно связывают потребление мяса и восприятие мужской идентичности.

«Более глубокое понимание гендерных стереотипов может помочь в кампании по сокращению потребления мяса среди населения в пользу улучшения здоровья человека и экологической устойчивости», – заключили исследователи Розенфельд и Томияма.

Эксперты считают, что ежедневное употребление красного и переработанного мяса может быть одним из основных факторов, повышающих риск развития рака, сердечного приступа, респираторных заболеваний, инсульта, диабета, различных инфекций, болезни Альцгеймера, болезней почек и печени.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».