Из Беларуси запретили вывозить пшеничную муку и гречку
- 20.07.2021, 16:54
Эти товары нельзя вывозить в государства, не являющиеся членами ЕАЭС.
19 июля правительство приняло постановление №412 «О введении временного запрета на вывоз отдельных видов товаров». Оно запрещает вывозить из Беларуси муку из пшеницы и спельты, крупы грубого помола из гречихи, гречневое зерно обсушенное, готовые пищевые продукты из гречихи независимо от страны их происхождения, сообщает onliner.by.
Эти товары нельзя вывозить в государства, не являющиеся членами ЕАЭС.
Напомним, в апреле этого года за пределы Беларуси запретили вывозить пшеницу, рожь, ячмень, овес, кукурузу, гречиху, просо, тритикале и прочие злаки. Запрет ввели на три месяца, до 21 июля.