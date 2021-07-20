Из Беларуси запретили вывозить пшеничную муку и гречку 20.07.2021, 16:54

Эти товары нельзя вывозить в государства, не являющиеся членами ЕАЭС.

19 июля правительство приняло постановление №412 «О введении временного запрета на вывоз отдельных видов товаров». Оно запрещает вывозить из Беларуси муку из пшеницы и спельты, крупы грубого помола из гречихи, гречневое зерно обсушенное, готовые пищевые продукты из гречихи независимо от страны их происхождения, сообщает onliner.by.

Эти товары нельзя вывозить в государства, не являющиеся членами ЕАЭС.

Напомним, в апреле этого года за пределы Беларуси запретили вывозить пшеницу, рожь, ячмень, овес, кукурузу, гречиху, просо, тритикале и прочие злаки. Запрет ввели на три месяца, до 21 июля.

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