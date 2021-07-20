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В Германии обещают новую систему экстренного оповещения о стихийных бедствиях

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  • 20.07.2021, 17:36
В Германии обещают новую систему экстренного оповещения о стихийных бедствиях

Страна очень серьезно пострадала от наводнения.

В Германии хотят на будущее разработать новую систему оповещения о стихийных бедствиях, чтобы люди в зонах риска получали предупреждения по SMS.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel, об этом в комментарии СМИ рассказал руководитель Федерального офиса гражданской защиты.

По его словам, техническую оценку потенциальной системы завершат к осени. Принцип предполагает, чтобы в случае риска повышения уровня воды сообщения приходили на все телефоны, находящиеся в зоне досягаемости ближайшей башни связи.

Определенными недостатками такой системы называют защину данных и стоимость - проект на начальном этапе может стоить более 20 млн евро.

Между тем министр окружающей среды Баварии пообещал большие инвестиции в системы защиты от наводнений, учитывая то, что с изменением климата экстремальные погодные явления будут происходить все чаще.

Напомним, после сильных ливней на прошлой неделе федеральные земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия пострадали от наводнения, которое называют самым масштабным со времен Второй мировой войны.

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