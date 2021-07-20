Драники из Швейцарии: что такое решти и как их готовить 4 20.07.2021, 17:55

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Сытно, душисто, картофельно.

В США это блюдо называют хашбраун, в Израиле — латкес, а в Швейцарии — решти. Нам же оно известно как драники, пишет сайт «Вокруг Света»

Ингредиенты

Картофель — 600 г;

Бекон (или щековина) — 200 г;

Лук репчатый — 1 головка;

Яйцо куриное — 1 штука;

Чеснок — 1 зубчик;

Масло сливочное несоленое — 20 г;

Сахар коричневый — 1 щепотка;

Соль — по вкусу;

Перец черный молотый — по вкусу.

Для жарки:

Масло горчичное.

Для подачи:

Зелень свежая.

Рецепт. Драники по-швейцарски, или решти

Картофель натереть на средней терке, сок тщательно отжать руками и откинуть на сито, чтобы стекла лишняя жидкость.

Дать постоять 10–12 минут, картофельный сок слить, а крахмал со дна вернуть к картошке.

Репчатый лук натереть на мелкой терке, взбить с яйцом.

В картофель добавить лук с яйцом, посолить и приправить массу черным молотым перцем.

В сковороде нагреть горчичное масло, распустить в нем неочищенный зубчик чеснока (раздавить плоской стороной ножа для сильного аромата) и жарить решти, выкладывая столовой ложкой, с двух сторон до румяной корочки.

В отдельной сковороде нагреть сливочное масло, щековину или бекон нарезать кубиком, добавить соль, коричневый сахар и черный перец. Обжаривать до растворения кристаллов.

Подавать решти горячими с карамелизированными шкварками и зеленью.

Совет: для фактурности решти возьмите пару-тройку картофелин синего цвета или батата. Если не найдете такой, нашинкуйте обычный желтый тонкой и мелкой соломкой.

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