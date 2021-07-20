«Белавиа» полетит в Кутаиси 14 20.07.2021, 18:40

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Три часа и от 85 евро в одну сторону.

«Белавиа» 4 августа выполнит первый регулярный рейс по маршруту Минск —Кутаиси — Минск, сообщили в авиакомпании. Для нее это третий грузинский город в карте полетов. Рейсы будут выполняться по средам и воскресеньям с вылетом из Минска в 09:35 и прибытием в Кутаиси в 13:35. Обратно — в 14:25 с прибытием в Минск в 16:30 (время для всех аэропортов местное). Время в пути составит около 3 часов. Минимальная стоимость билетов по тарифу Light — 85 евро в одну сторону. Билеты туда-обратно обойдутся в 169 евро, передает onliner.by.

Для полетов выделен Embraer 175, рассчитанный на 76 пассажиров (12 мест в бизнес-классе и 64 в экономклассе). При наличии спроса будут использоваться более вместительные самолеты.

В компании рекомендуют расценивать Кутаиси как стартовую точку для путешествия по Грузии. «Стоимость билетов планируется ниже, чем в Батуми и Тбилиси в аналогичный сезон», — сказал гендиректор «Белавиа» Игорь Чергинец.

Древний Кутаиси расположен на берегах реки Риони. Международный аэропорт Кутаиси расположен в 20 километрах от города, дорога в аэропорт занимает меньше часа. Но до моря еще придется добираться. Говорят, дорога на микроавтобусе до Батуми займет 2 с половиной часа и обойдется примерно в $3.

Для сравнения, билет из Минска в Тбилиси на вторую половину августа сейчас можно найти за сумму от 110 евро в эквиваленте. Все, что раньше, — в полтора-два раза дороже.

В находящийся на море Батуми аналогичные билеты сегодня стоят в районе 177 евро.

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