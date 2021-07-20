Китай разрешил семьям заводить третьего ребенка 11 20.07.2021, 18:44

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Пары должны будут подать заявление на получение официальных документов по расширению семьи.

Китай снял санкции и ограничения за рождение троих детей в одной семье. Таким образом правительство хочет решить демографические проблемы.

Об этом сообщает China Daily.

С 31 мая пары должны будут подать заявление на получение официальных документов по расширению семьи.

В Китае парам обычно необходимо получать официальные документы для расширения семьи и сейчас с этим возникла проблема, ведь правила все еще пересматривают, уточняет издание.

Китай обновил политику в отношении троих детей, чтобы решить проблему старения, снижения рождаемости и других демографических проблем, с которыми сталкивается страна.

В частности, было принято решение отменить взносы на соцобеспечение, штрафы и другие ограничительные меры за рождение третьего ребенка.

Матери будут иметь право на 98-дневный отпуск в связи с беременностью и родами согласно китайским трудовым правилам.

18 июня газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что власти Китая к 2025 году могут полностью отказаться от ограничений на количество детей в семье.

В конце мая 2021 года Китай решил отказаться от политики «одна семья — два ребенка», которая действовала с 2015 года. Теперь семьям разрешили иметь трех детей.

До этого с 1979 года действовала политика «одна семья — один ребенок». Тогда на государственном уровне было признано, что огромное количество людей перегружает земельные, водные и энергетические ресурсы страны.

В начале мая в Китае опубликовали результаты переписи населения, которые свидетельствуют о том, что в стране самый низкий показатель роста населения за последние несколько десятилетий. По данным переписи, в прошлом году в Китае родилось около 12 миллионов детей — самый низкий показатель с 1960-х годов.

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