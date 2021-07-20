Лукашенко заподозрил МИД в дезинформировании 23 20.07.2021, 18:57

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Синепалый предположил, что белорусских дипломатов использовали вслепую.

Лукашенко выразил недовольство тем, что предложения по контактам с Западом, которые предлагал МИД перед выборами, не сработали, и потребовал от дипломатов укреплять имидж страны. Об этом он заявил во время совещания по приоритетам внешней политики 20 июля, сообщает пресс-служба самозванца.

По словам Лукашенко, перед президентскими выборами МИД засыпал его предложениями по контактам с США, Литвой, Латвией и другими европейскими странами.

«И ничего из того, что вы мне подсовывали, не сработало. Так что это было, дезинформация? Где сейчас ваши наработки, контакты, мероприятия по продвижению и укреплению имиджа, работа с аналитическими институтами?» – спросил Лукашенко.

Он предположил, что белорусских дипломатов использовали вслепую.

«Может, вас просто использовали, как у нас в спецслужбах говорят, вслепую, а вы этого даже не поняли?» – поинтересовался президент.

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