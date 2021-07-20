Жительница острова Мэн во второй раз за полгода нашла древний клад 20.07.2021, 19:14

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Клад зарыли почти 1000 лет назад.

Офицер полиции в отставке Кэт Джайлз, которая живет на острове Мэн, нашла 87 монет и 13 рубленых ломаных колец времен викингов. Это уже второй древний клад, который ей удалось найти за полгода (несколько месяцев назад она нашла коллекцию украшений), и четвертый за все время, которое она занимается поисками с помощью металлоискателя, сообщает The History blog.

Найденные монеты были отчеканены между 990 и 1030 годами нашей эры в Англии, Дублине, Германии и, собственно, на острове Мэн. Большинство из них — серебряные гроши, на них изображены лица короля Англии, Дании и Норвегии Кнута, английского короля Этельреда II и императора Священной Римской империи Отто I. На монетах, отчеканенных в Дублине, изображен король Зигтригг Шелкобородый, правитель Дублина с 990-х годов до его отречения от престола в 1036 году.

По мнению ученых, клад закопали в 1035 году - то есть, в конце правления Зигтригга Шелкобородого. Остров Мэн, который находится в центре Ирландского моря, лежал на пересечении торговых путей, которые связывали Англию, Ирландию и Северную Европу тех времен.

Свидетельством этого является разнообразие монет, которые находят в кладах тех времен, а также преобладание рубленого серебра и старых ювелирных украшений, которые часто использовали в качестве валюты.

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