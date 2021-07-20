Психология носорога 1 Эль Мюрид

20.07.2021, 19:20

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Разумных решений от режима ждать точно не приходится.

Врачей, призывающих к отказу от вакцинации от коронавируса, надо наказывать, заявил бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Так он прокомментировал в разговоре с "Лентой.ру" вопрос об ответственности за призыв к отказу от прививки по немедицинским показаниям.

Видимо, дела идут из рук вон плохо, если режим уже отбрасывает любые намеки на убеждение и начинает действовать исключительно в парадигме принуждения. Отмена QR-кодов в Москве - серьезное поражение для режима. Он был вынужден отступать назад, но это совершенно не означает, что он признал это поражение. Скорее, наоборот - теперь разумных решений от него ждать точно не приходится. Носорог налил кровью глаза и несется вперед, не разбирая дороги.

Нужно понимать, что отступление временное. "Выборы" вынуждают на какое-то время сменить тактику. Но стратегия остается прежней - любой ценой. Это означает, что террор и репрессии неизбежно последуют уже осенью. Другой вопрос, какой эффект это даст.

Пока сложился определенный консенсус - вы делаете вид, что нас пугаете, мы делаем вид, что боимся. Сама вакцинация уже мало кого интересует. Люди перестали воспринимать коронавирус как угрозу. И даже неважно, по какой причине - свыклись или пришли к выводу о том, что риски сосуществования с вирусом вполне приемлемы. Важно, что большинство перестало ощущать смертельную опасность и угрозу несмотря на все старания пропаганды.

Поэтому возобновление террора, причем с повышением его градуса приведет к известному принципу Ле-Шателье, когда в системе, выведенной принудительно из равновесия, возникает возвращающая сила, тем большая, чем сильнее возмущение, выводящее ее из равновесия.

Если власть сломает созданный консенсус, она вполне может создать и иной по своему характеру протест. Уже не бойкот, а активные действия.

Но носорог, который несется на баобаб с целью одним ударом выкорчевать тысячелетнее дерево, уже не думает. Он просто несется...

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В Уголовный кодекс России следует внести дополнения, предусматривающие ответственность за призывы к отказу от вакцинации от коронавируса, считает первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Соответствующее письмо Петров отправил на имя главы Минюста Константина Чуйченко.

Представитель Общественной палаты признался, что его "вдвойне обескураживают" заявления медиков, распространяющих "мифы и домыслы о вреде вакцин". Он предложил министру оценить идею внесения дополнений в УК РФ, предполагающих ввести ответственность за призывы к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям, а также ответственность для медиков, "распространяющих недостоверную и вредительскую информацию о вакцинировании".

Пока что это просто инициатива очередного микро-людоеда, желающего выслужиться. Но инициатива строго в русле текущих тенденций. Особенно умиляет определение "вредительская информация". Если врач пытается снизить вред для пациента, то получается, что тем самым он вредит режиму. У которого совершенно другие приоритеты, к здоровью людей не имеющие никакого отношения.

Врач, который заботится о здоровье пациента, фашистскому режиму совершенно не нужен. Нужен врач, без содрогания и сомнений втыкающий иглу по указанию руководства. С чем угодно и в кого угодно. "Нам не нужны умные, нам нужны преданные".

Мюрид Эль, Livejournal

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