Деревня под Минском на четыре дня осталась без воды 1 20.07.2021, 19:25

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Но райисполком не в курсе.

После грозы 17 июля жители деревни Крапужино оказались без воды как минимум на четыре дня. Подобные вещи, по словам местной жительницы, происходят не первый год.

Еврорадио узнало, когда Крапужино вернут воду, а заодно выяснило, на что жалуются люди, которые живут всего в 40 километрах от Минска. Оказалось, кроме отсутствия нормального водоснабжения, это перебои с электричеством, остановка в трех километрах от деревни, скудный ассортимент в автолавке и бездействие местных властей.

“На водонапорную башню залезали, только чтобы закрасить БЧБ»

Вода в Крапужино пропала из-за поломки водонапорной башни. Похожая проблема в деревне Куль, где уже месяц нет воды.

— Не работает ни одна колонка. Проблема заключается в следующем: эта водонапорная башня не работает нормально уже очень много лет, — рассказывает жительница Крапужино Дарья. — Из неё круглогодично льётся вода. Зимой был целый айсберг из наростов. Летом всё льётся под дома, на огороды.

Жители деревни неоднократно обращались и на горячую линию в Логойском райисполкоме, но безрезультатно, отмечает собеседница.

— У некоторых ещё осталась набранная вода в котлах и канистрах, но она заканчивается. Один-единственный раз на башню залезали. Когда на ней кто-то БЧБ-флаг нарисовал. Тогда приехали, флаг закрасили, а починить башню средств не хватило. Сейчас вся деревня без воды. Идёт поливочный сезон, но проблема же ещё в том, что людям нужно как-то готовить еду, кормить скотину. От башни еще питается коровья ферма. Выходит, несколько дней там нет воды.

Проблеме с водонапорной башней уже лет десять, говорит Дарья.

— Насос в башне не менялся с советских лет. В общем-то, никому до этого дела нет, — сокрушается собеседница.

Райисполком: такой информации нет

Еврорадио связалось с заместителем председателя райисполкома по ЖКХ, энергосбережению и строительству Логойского района Евгением Шабуней, чтобы узнать, что произошло и когда башню починят.

— Информации такой у нас нет. О том, что в Крапужино отсутствует водоснабжение, — говорит чиновник.

Ясность вносит инженер-электрик сельскохозяйственного комплекса “Острошицы”. В ведении комплекса и находится водонапорная башня в Крапужино.

— Вследствие удара молнии сгорел насос. Насос уже купили и привезли. Завтра [21 июля. — Еврорадио] его должны поставить, и, если всё будет в порядке, уже завтра будет вода, — говорит специалист комплекса “Острошицы” Степан Олегович.

Если насос наконец поменяют, то, возможно, проблем с водой в Крапужино больше не будет, однако, по словам Дарьи, там много других больных вопросов.

— Любой дождь вызывает какие-то странные проблемы. Например, стоит пройти обыкновенной грозе, без всяких страшных катаклизмов, обязательно отключится электричество. Даже несмотря на то, что недавно поставили новую станцию.

Остановка в поле без света безопаснее, чем в деревне?

По телефону администрация района доброжелательна, но толку от этого мало, говорит местная жительница. Дарья сетует на бесхозяйственность во многих вопросах устройства деревни. Нормального транспортного сообщения тоже нет.

— Три километра нужно идти пешком до остановки. Обращались к местным властям по этому поводу примерно полтора-два года назад. Приезжала комиссия из Логойска, ГАИ. В результате сказали, что нет разворотного кольца, нет остановки, надо делать пешеходный переход. Мы так и не поняли: это мы должны делать? Знак покупать, может, надо?

Зачем в деревне, где только один въезд и один выезд, разворотное кольцо, местные жители понять не могут. Им нужна просто остановка.

— В отписках говорят, что это небезопасно. Но по пути следования автобуса из Минска водитель высаживает людей в чистом поле. Деревня находится между двумя карьерами. Туда-сюда гоняют гружёные песком и щебнем КАМАЗы. На протяжении этих трёх километров нет освещения, разметки, пешеходных переходов. В тёмное время суток мы достаем фонарики, чтобы обозначить своё присутствие на дороге. Это, по-видимому, считается более безопасным, чем остановка в деревне.

“Попадаешь во временную яму»

На этом беды в Крапужино не заканчиваются. С автолавкой тоже не всё в порядке, рассказывает Дарья.

— Автолавки у нас две. Одна частная, а другая от Логойского райпо. С частной всё в порядке, но на райпо тоже были жалобы. Во-первых, отвратительная машина. Не видно весов, очень плохой холодильник. Никакого масочного режима. Ни разу не видела продавца в перчатках. Прошлой осенью сломалась машина и три недели она привозила продукты, которые лежали просто на полу.

Дозвониться в Логойский райпотребсоюз тоже проблема. Остаётся только высматривать объявления о горячих линиях в телеграме, отмечает Дарья.

— В частной лавке продавец выходит и даже моет машину перед тем, как продавать. Человек работает в перчатках, у нее все в порядке с холодильником, нормальный ассортимент, есть овощи и фрукты. В государственной лавке что ни спроси — нет на базе. Там только дешёвая колбаса, суповые наборы и молочка. И конечно, алкоголь. Без алкоголя никак.

Всё это происходит в 10 километрах от Острошицкого Городка, который в полном порядке.

— Он весь вылизан, выложен нормальный асфальт. А проезжаешь десять километров и будто во временную яму попадаешь, — резюмирует Дарья.

Почему такой диссонанс в устройстве близко расположенных населенных пунктов, непонятно. Острошицкий Городок известен тем, что недалеко от него располагается одна из резиденций Лукашенко.

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