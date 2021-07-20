Брат Михаила Гуцериева получил контроль над компанией-совладельцем «Славкалия» 2 20.07.2021, 19:38

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Российский бизнесмен попал под санкции за связи с режимом Лукашенко.

Владельцем не менее 75% британской компании GCM GLOBAL ENERGY PLC стал младший брат Михаила Гуцериева Саит-Салам Гуцериев. Информация об изменениях появилась на сайте Регистрационной палаты Великобритании.

Долю не менее 75% и контроль над компанией Саит-Салам Гуцериев получил 10 июня 2021 года.

Напомним, GCM GLOBAL ENERGY PLC является совладельцем ИООО «Славкалий». Ей принадлежит 0.1% белорусского калийного комбината. Остальные 99,9% являются собственностью компании с ограниченной ответственностью «ДЖИ-СИ-ЭМ ГЛОБАЛ ЭНЕРДЖИ СЛАВКАЛИ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД», НЕ296736 (Республика Кипр).

Европейский союз ввел персональные санкции в отношении миллиардера Михаила Гуцериева за его связи с режимом Лукашенко. В день введения санкций Гуцериев заявил о выходе из состава совета директоров компании «РуссНефть». Он остается президентом – председателем Совета директоров АО «Группа «Сафмар». Великобритания не включила в свой санкционный список российского миллиардера.

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