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Появились кадры полета Безоса внутри космического корабля New Shepard

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  • 20.07.2021, 19:45
  • 3,342
Появились кадры полета Безоса внутри космического корабля New Shepard

Видеофакт.

Американский предприниматель, основатель Amazon Джефф Безос выложил в Instagram видео полета в космос изнутри космического корабля New Shepard компании Blue Origin. Напомним, что полет длился около 10 минут, в полете приняли участие сам Безос, его брат Марк, 82-летняя астронавтка Уолли Фанк и 18-летний нидерландец Оливер Деймен.

Капсула достигла высоты 107 км – это рубеж, после которого начинается космос.

Судя по опубликованным кадрам, члены экипажа испытали невесомость – они крутятся и вертятся внутри аппарата, бурно выражая свои эмоции.

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