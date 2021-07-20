США и Германия предостерегли РФ от использования газа в качестве оружия против Украины 3 20.07.2021, 20:14

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Байден и Меркель готовят санкции на случай, если РФ будет использовать «Северный поток-2» для давления.

Соединенные Штаты и ФРГ близки к соглашению по вопросу ответных мер против России в том случае, если она допустит использование поставок газа как политического оружия в отношении Украины. Об этом предостерег анонимный источник из американской администрации в разговоре с Bloomberg.

Собеседник издания рассказал, что Германия согласится принять меры против российского государства в случае его давления на украинское. Речь идет о независимых от Евросоюза шагах — то есть о варианте, который канцлер Германии Ангела Меркель ранее отвергала. Рассматриваются и общеевропейские варианты, включая ограничения на поставку энергоносителей из РФ в ЕС.

По данным Bloomberg, конкретные детали немецко-американской сделки не обнародуют специально — чтобы у российского руководства не было возможности подготовиться к возможным последствиям своего «пагубного поведения». Источник не исключил развитие событий, при котором поставки газа из России в Германию будут ограничены.

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