Премьер-министр Беларуси пригрозил Литве разрывом дипотношений

Премьер-министр Беларуси пригрозил Литве разрывом дипотношений5
- 20.07.2021, 20:39
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Ранее режим Лукашенко разорвал дипотношения с Латвией.
Премьер-министр Роман Головченко назвал действия Литвы агрессивными и циничными. Он не исключил разрыва дипломатических отношений с соседней страной, передает БелТА.
Чиновник прокомментировал идею сократить количество посольств Беларуси в странах ЕС, высказанную сегодня на совещании у Лукашенко. Он считает, что нельзя «шарахаться». При этом премьер отдельно отметил Литву. Вероятно, Головченко имел в виду инцидент с мигрантами, которых литовские силовики якобы силой выдворили обратно в Беларусь.
«Вот сегодня, допустим, у нас охладились отношения с тем или иным государством, значит, нам надо посольство до минимума сократить. Если это не связано, как случай, допустим, с Литвой, с агрессивными циничными действиями, которые в принципе тянут даже на разрыв дипотношений. Но мы не сторонники таких жестких мер. Поэтому если это не касается такого рода целенаправленных действий, то я не сторонник шараханий», — сказал он.