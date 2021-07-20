Отец политзаключенного Никиты Золотарева: Режим падет, и все наши герои будут с нами 6 20.07.2021, 21:01

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Отец несовершеннолетнего политзаключенного Михаил Лапунов встретился с сыном.

Отец несовершеннолетнего политзаключенного Никиты Золотарева Михаил Лапунов встретился с сыном, передает «Белсат».

«Да, я болею, и камера убивает меня, но я не хочу умирать здесь. Папа, почему так? Хочу под солнцем, на войне, за тебя, за маму, за брата, чтобы не зря», – передал слова сына Лапунов.

Сам он сказал, что находится в шоке: «Ему всего 17. Никаких апелляций, никаких прошений. Режим падет, и все наши герои будут с нами. Мы всех обнимаем. А кого-то будем помнить всегда. Жыве Беларусь!!!»

Суд назначил Никите Золотареву наказание в виде 1,5 года лишения свободы.

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