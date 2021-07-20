Азарт правит миром 5 20.07.2021, 21:40

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Многие покупатели биткоина не понимают, что это такое.

Результаты нового исследования показали, что почти четверть криптовалютных инвесторов в Великобритании почти ничего не знают о самой криптовалюте, пишет «Новое время».

Коммерческая компания по разработке программного обеспечения в сфере финансов и инвестиций Oxford Risk провела исследование знаний криптовалютных инвесторов.

Согласно результатам этой работы, 21% вкладчиков в криптовалюту оценивают свои знания этой сферы как «низкие».

36% респондентов заявили, что их понимание сектора было «плохим» или вовсе отсутствовало, когда они делали свои первые инвестиции.

«Слишком много людей покупают вслепую, не зная, что они делают, и на них влияет рост цен и другие люди, которые поощряют их делать это. Беспокойство вызывает то, что люди инвестируют значительные суммы в криптовалюту и не понимают, что они купили», — объяснили в Oxford Risk.

В опросе приняли участие 1038 респондентов, 35% из которых заявили, что они много читают о стремительном росте цен на криптовалюту.

15% участников исследования ответили, что инвестировать в этот сектор их побудили друзья или семья.

Что касается размера инвестиций: 76% опрошенных купили криптовалюту на сумму меньше 5% своих сбережений, и только 10% респондентов потратили на это более 10% своих денег.

Напомним, несколько дней назад представители крупнейшего в Швейцарии финансового холдинга UBS заявили, что криптовалюты — это очень рискованная инвестиция, и посоветовали людям держаться от них подальше.

«Перспектива большой прибыли может искушать инвесторов, но мы считаем, что спекуляции с криптовалютами — это азартная игра, а не инвестиции», — заявили аналитики UBS. «Желающие получить доступ к цифровым платежным активам могут вместо этого рассмотреть сектор финтеха, который, по нашим ожиданиям, выиграет от структурного роста».

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