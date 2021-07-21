Вера в душе, дух воина в голове, погоня в сердце 21.07.2021, 7:55

фото: reuters

Даже нет тени сомнения, что мы сметем эту хунту.

Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением одного из своих подписчиков:

— На самом деле, очень смешно выглядят все потуги «власти» остановить сопротивление.

Как можно остановить зиму, чтобы не наступила весна или остановить ночь, чтобы не наступил день.

Как можно остановить эволюцию общества, благодаря которой мы живем сейчас не в рабовладельческом строе.

Как можно противопоставить интеллекту и технологиям - дубинки? Только благодаря разуму человек смог одолеть тигра, льва и волка.

Вопрос: как остановить цунами? Ответ: никак.

Даже нет тени сомнения, что мы сметем эту хунту благодаря тому, что мы умнее, смелее и то, что в каждом из нас живет воин света, справедливости, мира и добра.

Вера в душе, дух воина в голове, погоня в сердце.

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