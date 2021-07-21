«У Шкурина железный характер, самая его сильная сторона — реализация» 21.07.2021, 8:35

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Илья Шкурин.

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Тренер Олег Дулуб — о белорусском футболисте, бросившем вызов узурпатору.

Белорусский тренер Олег Дулуб поделился c тribuna.com мнением об Илье Шкурине.

— Шкурин был готов к переезду в более сильный чемпионат (РПЛ – tribuna.com)?

— У него железный характер. Для его возраста — это редкость. Не каждый в 20 лет примет вызов поехать в сильный клуб, где неизвестно, как будет развиваться карьера. Где сразу нужно показывать уровень.

— Сезон в России для Ильи плюс?

— Конечно. Российский чемпионат сильнее беларусского. Даже пребывая на скамейке запасных Шкурин имел возможность тренироваться с игроками, которые выше классом. Это весомый фактор для прогресса.

— Каковы его сильные стороны?

— Самая сильная сторона — реализация. Если у него есть момент, то он его реализует. Если посмотреть его мячи за киевское «Динамо», то они разные — первый после фланговой передачи, а второй — после контратаки, где он обыграл защитника и классно пробил.

— Способен выиграть конкуренцию в киевском «Динамо»?

– Нужно знать игрока изнутри, работать с ним, чтобы ответить на этот вопрос. Многие игроки, с большим потенциалом чем у Шкурина, даже не дошли до половины его пути через психологию.

- Как в Беларуси воспринимают позицию Шкурина не играть за сборную пока у власти Лукашенко?

– Это выбор игрока. Он понимал последствия. Возвращаемся к его характеру. Не каждый взрослый футболист сможет принять такое решение... – сказал Дулуб.

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