В невесомости Безос перебрасывался с экипажем мячиком для пинг-понга: видеофакт 1 21.07.2021, 8:56

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Джефф Безос

Скриншот видео Blue Origin

Миллиардер опубликовал видео изнутри туристической ракеты.

Миллиардер Джефф Безос, который 20 июля успешно слетал в космос, опубликовал в Instagram видео изнутри "туристической" ракеты New Shepard, сообщает liga.net.

На записи видно, как экипаж радуется, находясь в невесомости. Астронавты перебрасываются мячиком для пинг-понга, пытаясь его поймать.

Сегодняшний полет положил начало программы космического туризма Blue Origin.

В веб-трансляции компании говорилось, что желающие должны связаться с Blue Origin по поводу бронирования места на будущий рейс Blue Origin.

На 2021 год запланированы еще два рейса.

20 июля ракета New Shepard компании Blue Origin впервые в истории компании вынесла на высоту свыше 100 км капсулу с экипажем. Полет возглавил владелец компании Джефф Безос, в экипаже были его брат Марк Безос, 82-летняя экс-летчица Уолли Фанк, а также 18-летний будущий студент Оливер Дэемен из Нидерландов.

За несколько дней до этого на высоту до 90 км поднялся на ракетоплане своей компании Virgin Galactic другой миллиардер – британец Ричард Брэнсон.

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