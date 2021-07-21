Медики назвали напиток, который снижает риск гипертонии на 65% 1 21.07.2021, 9:03

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В исследовании приняли участие более 1500 человек.

Высокое кровяное давление, также известное как гипертония, является фактором риска сердечных заболеваний, поэтому необходимо полностью изменить высокие показатели.

Доказано, что некоторые диетические продукты особенно эффективны в снижении риска высокого кровяного давления, в том числе напитки, пишет u-news.com.ua.

Высокое кровяное давление означает, что сила давления вашей крови на стенки артерий постоянно слишком высока. Если не лечить, это заставляет ваши артерии сужаться и сужаться, уменьшая приток крови к жизненно важным органам, таких как сердце. Ограничение притока крови к сердцу может повысить риск сердечного приступа .

Согласно исследованию, опубликованном в журнале JAMA Network, вы можете обратить этот процесс вспять, приняв решения о правильном питании. Исследования выявили определенные компоненты, которые могут помочь предотвратить угрозу высокого кровяного давления.

Чай улун - традиционный китайский чай, приготовленный из листьев растения Camellia sinensis, - попадает в эту категорию.

В исследовании изучалось долгосрочное влияние употребления чая улун на риск гипертонии. Исследование было тщательно разработано, и в нем приняло участие большое количество людей (1507 субъектов из 711 мужчин и 796 женщин).

Исследователи собрали подробную информацию о потреблении чая и других факторах образа жизни и питания, связанных с риском гипертонии. Результат показал, что у тех, кто пил не менее 120 мл / день (полстакана) чая улун в течение года, риск развития гипертонии на 46% ниже, чем у тех, кто не пьет чай. Более того, среди тех, кто пил от 120 до 599 мл / день (две с половиной чашки), риск высокого кровяного давления снизился на 65 процентов.

Исследователи пришли к выводу, что обычное потребление чая улун не менее 120 мл в день в течение одного года «значительно снижает риск развития гипертонии.

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