«Личный Версаль» с золотым унитазом: в России показали, как жил региональный начальник ГАИ 28 21.07.2021, 9:22

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Ванная комната в особняке задержанного главы ГИБДД Ставрополья.

Фото: Александр Хинштейн / Telegram

В Ставрополье задержали верхушку местной дорожной полиции.

В Ставропольском крае РФ задержана за взятку почти в 20 миллионов рублей вся верхушка местного УГИБДД, а начальник регионального МВД отправлен в отставку. В доме главы УГИБДД, больше напоминающем дворец, нашли золотой унитаз, золотой камин и прочие атрибуты роскошной жизни. Главное о масштабной спецоперации — в материале «МБХ медиа».

Пропуска для грузовиков за 20 миллионов

«К сожалению, не все сотрудники могут устоять перед предложением и получают денежные вознаграждения, что преследуется законом», — говорил на видео, записанном в конце марта начальник УГИБДД Ставропольского края, полковник Алексей Сафонов.

Буквально несколько месяцев назад экс-начальник управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов, задержанный за взятку в 20 млн рублей, обратился к автомобилистам с просьбой не провоцировать автоинспекторов на получение взяток pic.twitter.com/o9EOfnj2Hm — МБХ медиа (@MBKhMedia) July 20, 2021

В оригинальном шестиминутном ролике Сафонов подробно и с примерами рассказывал, что взятки это плохо. 20 июля уже сам полковник и, по разным данным, от 10 до 35 его подчиненных были задержаны по статье «Получение взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере» (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Как сообщили в Следственном комитете, на протяжении нескольких лет участники организованной группы под руководством Сафонова за взятки изготавливали незаконные пропуска для грузоперевозчиков, которые позволяли последним без проверок проезжать через посты ГИБДД Ставрополья.

«В результате указанных преступных действий участники группы получили взятку в особо крупном размере на общую сумму более 19 млн рублей. По местам проживания подозреваемых, в подразделениях ГИБДД, в офисах транспортных организаций и иным адресам проведены масштабные мероприятия, в том числе более 80 обысков, в рамках которых изъяты крупные суммы наличных денежных средств, дорогостоящие автомобили.

Алексей Сафонов и 6 участников возглавляемой им группы, в том числе бывший начальник отдела УГИБДД по Ставропольскому краю Александр Аржанухин, инспектор УГИБДД по Ставропольскому краю Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц, задержаны», — говорится в сообщении СК.

По данным ряда СМИ, задержанных гораздо больше и речь идет о свыше 30 подозреваемых, а уголовное дело о взятке — не единственное. Сафонов также подозревается в «Организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). Учитывая масштаб преступления, в котором подозревают задержанных и их число, не исключено и возбуждение новых уголовных дел.

Нужно больше золота!

Размах деятельности гаишников и суммы взяток, безусловно, впечатляют, однако задержания чиновников и силовиков не первой руки за различные должностные преступления встречаются сплошь и рядом и давно перестали кого-то удивлять.

В «ставропольском деле» самым впечатляющим оказались не 19 миллионов рублей и масштаб работы задержанных, а дом Алексея Сафонова, похожий по интерьеру в стиле «дорого-богато» на Версальский дворец или другой дворец монархов, чем на жилье сотрудника УГИБДД.

Широкие комнаты с позолотой на дверях и потолках, золотой камин с такими же подсвечниками, золотые стулья, золотые вазы, отдельная комната для бильярда, большой спортзал, резные деревянные шкафы, и, конечно, золотой унитаз, почти как у Виктора Януковича.

Шкаф, похожий на тот, что был обнаружен в доме, можно купить за миллион рублей (по скидке выйдет дешевле), бильярдный стол стоит несколько сотен тысяч рублей, золотой унитаз можно заказать примерно за 150 тысяч рублей.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал фотографии с описи денежных средств, найденных в доме. Судя по ним, Сафонов хранил дома наличкой свыше 30 тысяч долларов и около 1,5 миллионов рублей.

«По сути, на Ставрополье действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем: от «блатных номеров и пропуска большегрузов — до торговли песком», — написал Хинштейн.

О взятках в Ставрополье было известно давно

О дани, которой обложили силовики ставропольских дальнобойщиков, говорили уже несколько лет. Так, в 2017 году водители рассказали изданию NewsTracker, что либо лично платят сотрудникам ДПС за беспрепятственный проезд, либо это делают предприниматели, которым принадлежат автомобили.

«Взятки для водителей большегрузов, действительно, существуют. На территории Ставропольского края они составляют в среднем 5 тысяч рублей, а для ИП, на которые мы работаем, от 15 до 20 тысяч рублей за каждую машину», — рассказал изданию тогда один из водителей.

Сам Алексей Сафонов тогда заявил, что проведенная внутренняя проверка не выявила среди сотрудников ГИБДД фактов взяточничества.

«У нас есть служба собственной безопасности, которая занимается оперативным контролем. В этом году мы провели более 10 совместных мероприятий. Фактов получения средств, взяток не задокументировано, но были факты, когда водителей просто не привлекали к ответственности», — сказал Сафонов.

Он также заявил, что сотрудников, которые просто отпускали перегруженные большегрузы без составления протокола о нарушении, привлекли к дисциплинарной ответственности.

Весной того же года сотрудник ГАИ Пятигорска пожаловался Владимиру Путину, что его и коллег заставляют брать взятки с водителей и ежедневно сдавать начальству 4-5 тысяч рублей. Сафонов направил в Пятигорск проверку, которая, конечно, никаких нарушений не нашла. В ведомстве заявили, что человек с такими данными, какие указаны в жалобе, никогда там не работал.

После задержания Сафонова своей должности лишился и его начальник. Глава МВД России Владимир Колокольцев отстранил от должности главу ГУ МВД Ставрополья Сергея Щеткина, который работал в регионе с марта нынешнего года.

Меру пресечения Сафонова и его подельникам будут избирать в Ессентуках. По статье 290 УК РФ задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.

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