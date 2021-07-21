Ученые объяснили, почему мужчины более уязвимы к коронавирусу 1 21.07.2021, 9:35

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Исследование провели в американском медцентре Седарс-Синай.

Стало известно, почему мужчины чаще заболевают коронавирусом. Медики считают, что это связано со спецификой работы иммунитета: у мужчин вырабатывается больше антител, которые, увы, атакуют не коронавирус, а клетки самого больного. Такие данные исследования появились на специализированном сайте medRxiv.

Ученые Медцентра Седарс-Синай (США) предположили, что причиной уязвимости мужчин перед «ковидом», являются специфические аутоантитела в организме мужчин. Известно, что молекулы аутоантител соединяются не с частицами вируса, а другими клетками или клеточными соединениями человека.

В здоровом организме иммунитет может сам распознавать аутоантитела и быстро подавить их. Но если работа иммунитета нарушена или перегружена, аутоантитела атакуют клетки и у человека развиваются аутоиммунные заболевания. К таким заболеваниям относят ревматоидный артрит, сахарный диабет первого типа или системную красную волчанку.

Эти предположения исследователей также были доказаны опытным путем. Ученые исследовали состав плазмы крови 177 добровольцев больных коронавирусом, а также проверили плазму здоровых людей и больных системной красной волчанкой.

Сравнение результатов анализов показало, что в организме носителей «ковида» действительно часто есть аутоантитела, однако их доля и видовой состав у мужчин и женщин сильно отличаются. В среднем в плазме переболевших мужчин аутоантител гораздо больше, чем у женщин.

- Пока ученые не могут точно сказать, как эти молекулы способствуют тяжелой форме коронавируса и из-за чего они появляются в организме мужчин при заражении COVID-19. Но надеются выяснить это во время дальнейших исследований, - уточнил ресурс.

Уточняется, что данную статью ученых еще не рецензировали независимые эксперты. К ее выводам и аналогичным статьям следует относиться взвешенно и с осторожностью.

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