Нацбанк Беларуси резко повысил ставку рефинансирования 1 21.07.2021, 9:46

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Что это значит для простых граждан страны?

Сегодня, 21 июля, в Беларуси увеличивается ставка рефинансирования — такое решение Нацбанк принял на прошлой неделе, 15 числа.

Ставка вырастет сразу на 0,75%: с 8,5% до 9,25%. Это повышение — очень большой скачок, причем уже второй за этот год: в апреле ставка уже повышалась с 7,75% до 8,5%.

Интересно, что предыдущие пять лет ставка рефинансирования только падала: в 2016 — 4 понижения, в 2017 — 8 понижений, в 2018 и 2019 — 2 понижения, в 2020 — 3 понижения. С января 2015–го, когда ставка повышалась в последний раз (до 25%), она к июлю 2020–го упада до рекордно низкого значения в 7,75%.

Максимальный размер ставки зафиксирован в декабре 1994 года: 480%. Чаще всего размер ставки менялся в 2011 году: 12 раз, причем всегда — в сторону повышения.

Таким образом, сейчас, после повышения ставки до уровня в 9,25%, произойдет откат примерно до состояния лета-осени 2019 года, когда размер ставки рефинансирования составлял 9-9,5%.

Ставка рефинансирования — индикатор того, сколько в стране стоят деньги, поясняют «Минск-Новости». Именно от нее зависит, под какой процент главный банк страны может предоставить в случае необходимости кредиты коммерческим банкам, а те, в свою очередь, заемщикам.

Регулирование ставки — своего рода прогноз Нацбанка на будущее экономики. Если ставка снижается, значит, главный банк страны уверен, что дела в экономике идут неплохо. Если повышается — есть определенные сложности, например, повысилась инфляция. Раз в квартал эксперты пересматривают свое решение и корректируют его с учетом финансово-экономической ситуации.

Регулятор объясняет свое решение ускорением годового темпа роста потребительских цен, начавшееся в конце 2020 года. Во втором квартале 2021 года оно продолжилось. Рост цен на энергоресурсы, строительные материалы и продовольствие на мировых рынках усилился из-за расширения потребительского спроса.

Повышенные инфляционные ожидания стали дополнительным фактором, поддерживающим интенсивный рост цен в Беларуси. Как прогнозируют в Нацбанке, по итогам третьего квартала годовая инфляция в Беларуси не превысит показателей июня. В декабре 2021 г. годовой прирост потребительских цен оценивается вблизи 9%. Однако к показателю в 6% инфляция в годовом выражении приблизится только к концу 2022 года, считают в Нацбанке.

Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб объяснял:

— Но у нас ставка рефинансирования используется при директивном кредитовании убыточных госпредприятий. Ставки по таким кредитам по какой-то формуле привязаны к ставке рефинансирования. Соответственно, ее рост означал бы и рост ставок по кредитам для этих госпредприятий. А они и так, мягко говоря, не способны обслуживать свои кредиты, это бремя регулярно берет на себя бюджет.

В итоге, констатирует Вадим Иосуб, возник парадокс: с одной стороны, ее нужно повысить для борьбы с инфляцией, а с другой, исходя из той ситуации, в которой находятся закредитованные неэффективные госпредприятия, повышать ее нельзя.

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