закрыть
21 июля 2021, среда, 12:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Волонтер «Весны» рассказала, как ее вербовали после задержания

4
  • 21.07.2021, 10:20
  • 8,742
Волонтер «Весны» рассказала, как ее вербовали после задержания

Евгения Бабаева заявила, что не собирается сотрудничать со спецслужбами.

Волонтер лишенного регистрации ПЦ «Весна» Евгения Бабаева рассказала телеканалу «Дождь», что чтобы выйти на свободу подписала бумаги о сотрудничестве с белорусскими спецслужбами.

Евгению Бабаеву задержали 14 июля в Минске. Тогда, напомним, силовики с обысками пришли к правозащитникам, представителям НГО, журналистам. Девушку поместили в ИВС на 72 часа. Волонтер рассказывает, что пришедшие к ней сотрудники ДФР не были в курсе, что она и ее муж являются гражданами России и не до конца понимали, почему проводят у нее обыск.

Позднее ей предъявили статью о неуплате налогов. Все то время, пока она была за решеткой, сотрудники ДФР вели с ней беседы без адвокатов.

— В пятницу, за день до выхода, ко мне вновь приходили 3 сотрудника ДФР, снова на разговор без адвоката. Позднее они предложили мне условие, что я буду оперативным сотрудником под псевдонимом и буду доносить информацию. Потом мне дали подписать бумажки. Я понимала, что эти бумажки ничего не стоят. Главное для меня было выйти на свободу и потом разберемся, — рассказала Евгения. Она также сообщила, что подписала все документы и взяла псевдоним Жанна.

Девушка заявила, что не собирается сотрудничать с белорусскими спецслужбами, а на этот шаг она пошла, чтобы выйти на свободу и оказаться в безопасном месте.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

В тишине заводских цехов умрет диктатура
В тишине заводских цехов умрет диктатура Артем Черников
Здравствуй, белорус!
Здравствуй, белорус! Ирина Халип
Надо бы вспомнить, что мы делали прошлым летом
Надо бы вспомнить, что мы делали прошлым летом Телеграм-канал БОР
Достаточно уехать из города на две-три недели
Достаточно уехать из города на две-три недели Сергей Дылевский