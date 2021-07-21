Волонтер «Весны» рассказала, как ее вербовали после задержания 4 21.07.2021, 10:20

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Евгения Бабаева заявила, что не собирается сотрудничать со спецслужбами.

Волонтер лишенного регистрации ПЦ «Весна» Евгения Бабаева рассказала телеканалу «Дождь», что чтобы выйти на свободу подписала бумаги о сотрудничестве с белорусскими спецслужбами.

Евгению Бабаеву задержали 14 июля в Минске. Тогда, напомним, силовики с обысками пришли к правозащитникам, представителям НГО, журналистам. Девушку поместили в ИВС на 72 часа. Волонтер рассказывает, что пришедшие к ней сотрудники ДФР не были в курсе, что она и ее муж являются гражданами России и не до конца понимали, почему проводят у нее обыск.

Позднее ей предъявили статью о неуплате налогов. Все то время, пока она была за решеткой, сотрудники ДФР вели с ней беседы без адвокатов.

— В пятницу, за день до выхода, ко мне вновь приходили 3 сотрудника ДФР, снова на разговор без адвоката. Позднее они предложили мне условие, что я буду оперативным сотрудником под псевдонимом и буду доносить информацию. Потом мне дали подписать бумажки. Я понимала, что эти бумажки ничего не стоят. Главное для меня было выйти на свободу и потом разберемся, — рассказала Евгения. Она также сообщила, что подписала все документы и взяла псевдоним Жанна.

Девушка заявила, что не собирается сотрудничать с белорусскими спецслужбами, а на этот шаг она пошла, чтобы выйти на свободу и оказаться в безопасном месте.

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