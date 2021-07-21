Во Франции «ковидный паспорт» стал обязательным в местах культуры и отдыха 3 21.07.2021, 10:27

Без него не пустят на круизный лайнер или даже в собор.

С 21 июля во французские кинотеатры, музеи, театры, на стадионы и ярмарки, в выставочные салоны, а также на любые культурные, спортивные, праздничные мероприятия с числом участников более 50 человек можно попасть только при наличии так называемого "паспорта здоровья".

Об этом сообщает RFI.

Новый декрет правительства, расширяющий применение "антиковидного" пропуска, опубликован 20 июля.

О радикальном ужесточении правил допуска к учреждениям и местам, связанным с культурой и досугом, 12 июля в своем обращении к французам объявил президент Эммануэль Макрон.

"Паспорт здоровья" должен содержать информацию или о полной вакцинации против коронавируса, или о свежем отрицательный тест на коронавирус, или о перенесенном заболевании.

"Пропускная система" вводится не только в зданиях, но и на всех культурных и досуговых мероприятиях, проходящих в "общественных местах".

Без пропуска нельзя будет отправиться в путешествие на круизном лайнере или полюбоваться изнутри каким-нибудь собором. Сертификат для входа в культовые здания не требуют только для присутствия на религиозных церемониях и службах.

Ношение масок становится необязательным в местах коллективного проведения досуга, попадающих под "пропускную" систему.

20 июля парламент Франции приступил к обсуждению законопроекта, который должен еще больше расширить сферу применения "ковидного паспорта".

Сертификат предложено сделать обязательным для посещения кафе и ресторанов, крупных торговых центров, а также в транспорте - в самолетах, поездах и автобусах дальнего следования.

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