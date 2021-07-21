На 104 году жизни умерла Эльжбета Радзивилл 21.07.2021, 10:34

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Эльжбета Радзивилл

Фото: ruzhany.info

Представительница магнатского рода была последней, для кого замок в Несвиже был родным домом.

20 июля умерла старейшая представительница магнатского рода Радзивиллов Эльжбета Радзивилл. Об этом сообщил на своей странице в Facebook польский меценат и предприниматель Мацей Радзивилл.

«Свидетель нескольких эпох. Последний человек, для которого замок Радзивиллов в Несвиже был просто домом», — написал Мацей Радзивилл.

Эльжбета — единственный ребенок Альбрехта Антония Вильгельма Радзивилла и его жены-англичанки Дороти Паркер Дикан. Она родилась в 1917 году в Лондоне. Когда родители разошлись, Эльжбета жила то с матерью в Вене, то с отцом в Несвиже. Последние годы жизни она провела в Варшаве.

В преклонном возрасте Эльжбета неоднократно посещала Беларусь. В один из своих приездов она зашла и в Несвижский замок. В замке пани Эльжбета часто говорила: «тут этого не было» или «это было не так».

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