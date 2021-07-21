Глава комитета по иностранным делам Сената США призвал к секторальным санкциям против режима в Беларуси 21.07.2021, 10:41

3,256

Роберт Менендес

Фото: Wikipedia

Вашингтон должен присоединиться к европейскому пакету ограничений.

США должны присоединится к ЕС и ввести секторальные санкции против режима в Беларуси, написал в Twitter глава комитета Сената США по международным отношениям Роберт Менендес. Санкции должны стать ответом «на правительственные репрессии».

«США должны возобновить поддержку гражданского общества в Беларуси и ввести секторальные санкции в ответ на репрессии со стороны правительства», — заявил Роберт Менендес.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».