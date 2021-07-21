Глава комитета по иностранным делам Сената США призвал к секторальным санкциям против режима в Беларуси
- 21.07.2021, 10:41
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Вашингтон должен присоединиться к европейскому пакету ограничений.
США должны присоединится к ЕС и ввести секторальные санкции против режима в Беларуси, написал в Twitter глава комитета Сената США по международным отношениям Роберт Менендес. Санкции должны стать ответом «на правительственные репрессии».
«США должны возобновить поддержку гражданского общества в Беларуси и ввести секторальные санкции в ответ на репрессии со стороны правительства», — заявил Роберт Менендес.