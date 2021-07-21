Астроном-любитель обнаружил у Юпитера еще один спутник 21.07.2021, 11:17

Фото: NASA

Спутник получил временное обозначение EJc0061.

Астроном из США Кай Ли обнаружил ранее неизвестный спутник вокруг Юпитера после тщательного изучения старых изображений, полученных с телескопа, пишет «Новое время».

Новый спутник Юпитера получил временное обозначение EJc0061, постоянное имя ему дадут после проверки всех данных.

«Я с гордостью могу сказать, что это первый планетарный спутник, обнаруженный астрономом-любителем! Но в остальном то просто типичный член ретроградной группы Карме», — рассказал автор открытия Кай Ли.

У Юпитера могут быть десятки или даже сотни неоткрытых спутников. Дело в том, что эта массивная планета может похвастаться значительным гравитационным полем, которое позволяет ей захватывать космический мусор на свою орбиту.

В настоящее время у Юпитера насчитывается не менее 79 спутников, и их число продолжает расти. Последнее открытие было сделано Ли, астрономом-любителем, новый объект относится к так называемой группе Карме.

Спутник Карме и его группа — маленькие космические камни странной формы. По данным NASA, они вращаются в направлении, противоположном вращению Юпитера — это называется ретроградным вращением — и группа движется вокруг Юпитера с экстремальным наклоном относительно орбитальной плоскости планеты-гиганта.

Карме — самый большой из группы со средним радиусом 23 км. Астрономы думают, что Карме был астероидом, захваченным гравитацией Юпитера, и что его группа — это части, отколовшиеся от него в результате космического столкновения.

Ли сделал свое открытие, просматривая в Интернете набор данных за 2003 год, которые были собраны исследователями из Гавайского университета с помощью 3,6-метрового телескопа Канада-Франция-Гавайи (CFHT). Ли обратил особое внимание на изображения, собранные в феврале того года, когда спутники были наиболее яркими.

Ли использовал наблюдения другого телескопа под названием Subaru, чтобы установить 22-дневную дугу объекта, которая показала, что кандидат на звание спутника, вероятно, был связан с гравитацией Юпитера. Эта базовая линия позволила найти и подтвердить существование спутника другими наборами данных.

Этот камень в настоящее время обозначается EJc0061, но еще не имеет официального названия. Когда это произойдет, его им будет заканчиваться латинской буквой e, как Carme. Когда представители NASA объяснили имя для Карме, они сказали, что «имя, оканчивающееся на е, было выбрано в соответствии с политикой Международного астрономического союза по обозначению внешних спутников с ретроградными орбитами».

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