Мифы о «Цирконе»: РФ пытается скрыть позор, хвастаясь несуществующим «супероружием» 1 Олег Жданов, «Главред»

21.07.2021, 11:25

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У специалистов появился целый ряд вопросов к фантомному проекту.

В России на август анонсировали очередной этап государственных испытаний «новой» гиперзвуковой ракеты «Циркон». В действительности ничего нового в этом оружии нет: разработка «Циркона» началась еще во времена Советского Союза, в 80-е годы, однако, как и многие другие советские наработки, которые значительно опережали свое время, была «заморожена» и отправлена в архив – тогда технологически осуществить такой проект было невозможно. Сегодня же это возможно.

Такими темпами Россия может еще лет десять черпать из запасников советские идеи…

Другая причина, почему россияне берутся реализовывать старые советские наработки, состоит в том, что потеряна школа: за последние 30 лет старые кадры уволились, а новых, способных создать хорошие проекты, вырастить не удалось. Поэтому очень выгодно копаться в архивах и просматривать старенькие патенты. Так, к примеру, было и с Су-57: россияне представляют его самолетом поколения 4+, но на самом деле в нем начинка Су-35, и новый только планер.

Ракета «Циркон» призвана заменить старую-добрую тяжелую советскую ракету «Гранит» – противокорабельную ракету, которая базируется на кораблях или подводных лодках и способна поражать надводные цели. В ракете «Циркон» сделан упор на скорость, в отличие от «Гранита», который летит с дозвуковой скоростью и в надводном положении легко может быть сбит системой ПРО корабля или подлодки. «Циркон» же летит, поднимаясь в стратосферу и выйдя на высоту 30-40 км, и уже там, в разряженном воздухе, способен развить скорость до восьми махов и поразить цель.

Плюс ракету доработали: она может поражать не только надводные цели, но и наземные.

Однако сообщения об испытаниях «Циркона» не просто так появились именно сейчас. Ведь Россия потерпела огромное политическое и военно-техническое фиаско в результате проведения учений Sea Breeze, на которых ей четко дали понять, что в море господствовать не будет никто, и все будут использовать нейтральные воды, согласно международному морскому праву, и никто никому не позволить перекрывать какие-то проливы или заливы и господствовать в акватории одного из морей. При этом прохождение британского эсминца Defender было направлено на то, чтобы показать России, что она в Черном море никто и звать ее никак. А когда Россия вывела свой основной боевой состав Черноморского флота в море в противовес морскому параду участников Sea Breeze, это выглядело жалко и смешно, по сравнению с кораблями стран-членов НАТО. Лучше бы она никого не выводила…

Весь тот «металлолом», который вышел в море под флагом ЧФ РФ, явно не в состоянии противостоять кораблям НАТО, а корабли береговой охраны, которые должны быть высокоскоростными и маневренными, не смогли даже догнать эсминец Defender.

Кроме того, боевых кораблей в составе ЧФ около 90 штук, а у Defender 90 «Томагавков» на борту, и один залп Defender – это 30 ракет. То есть три залпа – и что, и Черноморского флота РФ нет? Отсюда и компания по «Циркону»: это же противокорабельная ракета – мол, вы придете, и мы вас всех потопим, потому что у нас есть «Циркон». Так что это попытка России похвастаться каким-то супероружием, которого у нее толком-то и нет, чтобы убедить НАТО, что РФ – сильный противник.

И теперь, потерпев фиаско, Россия пытается показать, что у нее «есть зубы», и с помощью нового «супероружия» она может пугать всех участников мореходства, в частности, в Черном море.

Однако к этому «супероружию» есть множество вопросов.

Во-первых, на сегодняшний день было всего девять пусков ракеты «Циркон», да и то только пару последних были по целям, то есть с боевой головной частью: они пульнули из Белого моря в Баренцево на 450 км и поразили цель. Но – данных объективного контроля никто не видел.

Во-вторых, Путин заявляет, что ракета способна пролететь тысячу километров, но почему-то цель она поражает на дистанции всего 450 км. По данным иностранных разведок, на самом деле ракета способна преодолеть только расстояние в 500 км.

В-третьих, никто, даже Путин, не может назвать точную дату окончания государственных испытаний этой ракеты, ее постановки на вооружение, а также запуска в массовое производство. В мае Путин заявлял, что идет финальная стадия испытаний, но, если мне не изменяет память, эта стадия длится уже восемь лет, с 2013 года… В августе планируется очередной этап испытаний – этап боевого отстрела ракет: ракета считается эффективной, только если из десяти пусков успешные восемь. Например, при шести идеальных пусках генеральный конструктор российской ракеты «Булава» застрелился, не выдержав морального напряжения, потому что эта ракета ну никак не хотела лететь.

Перенос очередного этапа испытаний с мая на август мог произойти только по двум причинам: из-за неготовности ракеты или нехватки денежных средств.

Плюс, не стоит забывать, что эту ракету собирает конструкторское бюро в своих лабораториях, то есть фактически она собирается не конвейерным, а кустарным способом. Массовое производство будет налаживаться на одном из профильных заводов позже. А сколько они выкатят ракет сейчас для испытания – не ясно.

Тем не менее, ракеты «Циркон» вполне могут применены против ВМС Украины и против Украины как государства. Пугая НАТО политическими заявлениями и яркими мультфильмами, Россия нацеливает ракеты против Украины. США в перечне врагов в военной доктрине России стоят на первом месте из уважения, но они – гипотетический противник, тогда как Украина, которую определили на второе место – реальный противник.

Нам, к сожалению, нечем защищаться от ракет, подобных «Циркону», ведь противоракетных систем защиты у ВСУ нет. Была бы политическая воля, президент бы поручил разработку противоракетных вооружений КБ «Южный», у которого ракеты – это его хлеб, а также КБ «Луч», у которого по системам управления и наведения хорошая школа и хорошие наработки (та же ракета «Нептун» говорит о том, что это КБ в состоянии выполнять сложные технические и военные задачи). Если мы за пять лет выкатили комплекс «Нептун», то за три-пять лет мы уж точно бы выкатили противоракетное оружие для наших ВМС.

Вообще, если собрать все выдержки из обращений Путина к Федеральному собранию за последние шесть лет, получится сериал «Циркон» и Россия», ведь не знаю, как ракета, а мультфильмы каждый год совершенствовались.

Олег Жданов, «Главред»

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