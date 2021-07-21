Опубликован график отключения горячей воды в Минске на август 21.07.2021, 11:39

Ищите свой адрес.

«Минскэнерго» опубликовал график отключения горячей воды в Минске на август. Мероприятия будут проводиться для подготовки тепловых сетей города к работе в зимних условиях. Сообщается, что в случае успешных испытаний трубопроводов тепловых сетей и отсутствия дефектов, отключение не будет превышать 13 суток.

Отключения будут проводиться в три этапа:

В период с 4 августа у потребителей по улицам: д. Боровая, 2, 3, 6; Калиновского 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30а, 32, 32а, 34, 36, 38, 40 к. 1, 40 к. 2, 40 к. 3, 40 к. 4, 42, 44, 46, 48 к. 1, 48 к.2, 50, 50а, 50к.2, 52, 54 к. 1, 54 к. 2, 54 к. 3, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68а, 70, 72, 72а, 74а, 74 к. 1, 74 к. 2, 76, 78, 80 к. 1, 80 к. 2, 82 к. 1, 82 к. 2, 113а, 115, 17, 19, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 49, 51, 51а, 53 к. 1, 53 к. 2, 53 к. 3, 57 к. 1, 57 к. 2, 59, 61, 63, 67, 69, 71, 73 к. 1, 73 к. 2, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 39, 47, 65, 89, 4, 12, 55, 55а, 77а, 105а, 111, 111а, 111б; Карбышева 2, 7к.2, 9к.2, к.3, 13, 25, 42к.2, 50, 1 к. 1, 1 к. 2, 1 к. 3, 7, 9, 11, 42, 44, 48, 48 к. 1; Кедышко 24, 26, 26б, 28; проспект Независимости 123 к. 2, 123 к. 3, 125, 127, 129 к. 2, 131 к. 1, 131 к. 2, 133, 135, 137 к. 1, 137 к. 2, 139, 141 к. 1, 141 к. 2; 143 к. 1, 143 к. 2, 145, 147 к. 1, 147 к. 2, 149, 151а, 151 к. 1, 151 к. 2, 153 к. 1, 153 к. 2, 155 к. 1, 155 к. 2, 157, 125а, 137а, 137б, 151а, 117а, 119, 121, 123, 129 к.1; Славинского 3, 5, 7 к. 1, 7 к. 2, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 25а, 33к.1, 11, 45, 1 к. 4, 1 к. 1, 1 к. 2,1 к. 3; Седых, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 54, 66, 40, 42, 66а; Тикоцкого, 2, 4, 6, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 34 к. 1, 34 к. 2, 36, 38, 40, 42, 46 к. 1, 46 к. 2, 48, 50 к. 1, 50 к. 2, 12, 30, 44, 52, 9, 57, 59, 46а; Филимонова, 69.

В период с 10 августа у потребителей по улицам: Голубева, 29; Громова, 28; д. Богатырево — ул. Полесская 3, 5, 7, 9; 11 ж.д. п. Озерцо; Есенина 21, 119 к.1, 2, 66, 68, 76, 136, 119 к. 3; Лобанка 94, 81, 109 Монтажников 10, 12, 14, 20, 19, 27, 35, 37, 4-й пер. Монтажников 8, Рафиева 55, 60, 64, 88, 88а, 90; Слободская, 2, Сухаревская 19, 33, Шаранговича 45, 53, 55, 57, 20, 22, 25, Школьная 16.

В период с 17 августа у потребителей по улицам: Аэродромная 9а, Витебская 11, 21, 21а, Гебелева, 1, 3, 5, 7, Грибоедова 4, 10, 1, Замковая 27а, Заславская 11 к.1,2, 13, 17, 19, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 15, 29, Кальварийская 2, 4, 16, 4а, 3, 5, 1, 3а, Коллекторная 32, 11, 10, 20, 20а, Короля 9а, 13, 17, 19, 4, 6, 8, 14а, 18, 20, 26, 7, 47а, 9, 3а, 23, 12, 16, Максима Танка 34а, 1а, 20, 2, 4, 6, 140, 12, 16, 24, 30 к1,2, 34к.1,2, 36 к.1,2, проспект Машерова 43, 80, Мельникайте 3, 9, 2, 4, 6, 14, 5, 7, 13, Немига 42, 30, Обойная 10, 8, 7, Освобождения 10, Панфилова 2, Раковская 36, 38, 27, 23, Репина 4, Романовская слобода 1, 7, 9, 11, 13, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 3, 3а, 5, 7а, 28, Сухая 4, 6, 8, 28, 3, 21б, Тимирязева 2, 4, 8, 10, Чехова 3, Шорная 18, 17.

В организации отмечают, что во время испытаний возможны повреждения теплопроводов. Если вы обнаружите течи воды или пар, идущий из земли, колодцев или провалов в грунте, необходимо сообщить об этом диспетчеру филиала «Минские тепловые сети» по телефонам 298 27 27, 298 27 37, диспетчеру ЦДС РУП «Минскэнерго» по телефону 373 35 24 или в ближайшие КУП «ЖЭУ».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».