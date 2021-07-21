Медики нашли натуральное средство, способное эффективно подавлять коронавирус 21.07.2021, 11:45

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В одном из видов этого растения есть биоактивное соединение.

Исследователи в лабораторных испытаниях на клетках человека показали способность артемизинина, который содержится полыни, подавлять вирус SARS-CoV-2. Результаты научной работы опубликованы в журнале Scientific Reports.

Артемизинин – это биоактивное соединение, которое есть в растении Artemisia annua (полынь однолетняя), в настоящее время используется для лечения малярии и некоторых других вирусных инфекций. Полынь широко распространена во всем миру, а безопасность артемизинина для людей доказана.

В настоящее время в мире идет вакцинация от COVID-19, однако лекарства против этой болезни до сих пор нет. В связи с этим ученые из Дании и Германии под руководством доктора Юйонг Чжоу из Копенгагенского университета и доктора Керри Гилмора из Института коллоидов и интерфейсов Макса Планка в Германии проверили на человеческих клетках различных линий эффективность артемизинина и его производных (артесуната и артеметера). Также изучили простой экстракт Artemisia annua против коронавируса.

Они использовали немецкий штамм SARS-CoV-2 из Мюнхена и датский штамм из Копенгагена, клетки брали из легких, поскольку они самые уязвимые при COVID-19. В частности, использовали клетки рака легких A549-hACE2, обладающие ангиотензинпревращающим ферментом ACE2. Коронавирус использует рецептор ACE2 для попадания в клетки человека.

Результаты показали, что все четыре соединения успешно подавляют вирус во всех клеточных линиях, включая клетки легких. Самым эффективным оказался артесунат, затем артеметер, экстракт Artemisia annua и, наконец, артемизинин. При этом, по словам ученых, соединения, которые есть в полыни, обладают очень небольшим терапевтическим окном. Это значит, что они могут помочь лишь непосредственно после попадания вируса в организм.

Отмечается, что это первое исследование, которое однозначно доказывает возможность создания препарата для лечения COVID-19 на основе производных артемизинина.

«В нашем исследовании мы подтверждаем эффективность лечения на основе артемизинина двух европейских штаммов SARS-CoV-2 из Германии и Дании, которые более тесно связаны с большинством штаммов SARS-CoV-2, циркулирующих во всем мире, чем первоначальный уханьский штамм», – уточнили авторы исследования.

Более точно пользу производных артемизинина при лечении коронавируса ученые намерены изучить в ходе фазы I/II клинических испытаний.

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